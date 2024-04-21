Експертка розповіла, як Трамп ставиться до загрози нападу Росії на Європу

Журналістка Каріна Орлова стала гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорили позицію колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у випадку нападу Росії на Європу.

Свої думки Орлова висловила в ефірі Новини.LIVE у неділю, 21 квітня.

Трампа не хвилює напад РФ на Європу

"Трампу просто все рівно, чи нападе Росія на Європу. Ізоляціонізм в Америці — це не щось нове, що приніс Трамп. Нагадаємо, що США невіть не вступали у Другу світову війну. Вони приєдналися тільки після нападу японців на Перл-Харбор", — нагадала Орлова.

Журналістка додала, що американці перебувають в унікальній географічній ситуації. Вони мають флот, контролюють океан і межують лише з двома країнами — Канадою і Мексикою. Оскільки жодна з цих країн не нападе на США щонайменше найближчі сто років, Штати почуваються невразливими.

"Цим і зумовлено ізоляціонізм. Наприклад, у Німеччині, яка б партія не прийшла до влади — вона не зможе запропопонувати політику ізоляціонізму. В Європі це так не працює. А в Америці працює", — пояснила Орлова.

Вона також зазначила, що Трамп, можливо, навіть хоче, щоб Європа загрузла у війні, оскільки ніхто не відміняв конкуренцію США і ЄС. В першу чергу це стосується конкуренції між доларом і євро.

Раніше ми повідомляли, що колишній президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп вперше дорікнув європейським союзникам у недостатній підтримці України. Він заявив, що для Штатів важливим є виживання країни.

Колишня радниця Трампа Фіона Хілл заявила, що під час свого президентства Трамп вважав, що Україна має входити до складу Росії. Вона підкреслила, що Трамп не визнавав Україну як незалежну державу.