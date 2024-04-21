Эксперт рассказала, как Трамп относится к угрозе нападения России на Европу

Журналистка Карина Орлова стала гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудили позицию бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в случае нападения России на Европу.

Свои мнения Орлова высказала в эфире Новини.LIVE в воскресенье, 21 апреля.

Трампа не волнует нападение РФ на Европу

"Трампа просто все равно, нападет ли Россия на Европу. Изоляционизм в Америке — это не что-то новое, что принес Трамп. Напомним, что США не вступали во Вторую мировую войну. Они присоединились только после нападения японцев на Перл-Харбор", — напомнила Орлова.

Журналистка добавила, что американцы находятся в уникальной географической ситуации. Они имеют флот, контролируют океан и граничат только с двумя странами — Канадой и Мексикой. Поскольку ни одна из этих стран не нападет на США по крайней мере в ближайшие сто лет, Штаты чувствуют себя неуязвимыми.

"Этим и обусловлен изоляционизм. Например, в Германии, какая бы партия не пришла к власти — она не сможет предложить политику изоляционизма. В Европе это так не работает. А в Америке работает", — пояснила Орлова.

Она также отметила, что Трамп, возможно, даже хочет, чтобы Европа увязла в войне, поскольку никто не отменял конкуренцию США и ЕС. В первую очередь это касается конкуренции между долларом и евро.

Ранее мы сообщали, что бывший президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп впервые упрекнул европейских союзников в недостаточной поддержке Украины. Он заявил, что для Штатов важно выживание страны.

Бывшая советница Трампа Фиона Хилл заявила, что в свое президентство Трамп считал, что Украина должна входить в состав России. Она подчеркнула, что Трамп не признавал Украину независимым государством.