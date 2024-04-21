Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Эксперт рассказала, как Трамп относится к угрозе нападения России на Европу arrow
Эксперт рассказала, как Трамп относится к угрозе нападения России на Европу

Эксперт рассказала, как Трамп относится к угрозе нападения России на Европу

21 апреля 2024 г. 18:32

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:32 Эксперт рассказала, как Трамп относится к угрозе нападения России на Европу

20 апреля 2024
Text

18:23 Белорусский спецназовец ГУР "Янки" рассказал, почему защищает Украину

Text

17:37Нардеп объяснил, в чем состоит главная угроза от Telegram

19 апреля 2024
Text

21:09 Новая помощь от США лучше ленд-лиза — Орлова в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Как ГУР удалось сбить бомбардировщик — подробности уничтожения Ту-22М3 — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

Text

18:04 Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

Text

17:28 Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:33 Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

Text

15:50 В Киеве разыскивают 5000 уклонистов — юрист объяснил, откуда взялась эта цифра

Text

18:32 Эксперт рассказала, как Трамп относится к угрозе нападения России на Европу

20 апреля 2024
Text

18:23 Белорусский спецназовец ГУР "Янки" рассказал, почему защищает Украину

Text

17:37 Нардеп объяснил, в чем состоит главная угроза от Telegram

19 апреля 2024
Text

21:09 Новая помощь от США лучше ленд-лиза — Орлова в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Как ГУР удалось сбить бомбардировщик — подробности уничтожения Ту-22М3 — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

Text

18:04 Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

Text

17:28 Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:33 Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

Text

15:50 В Киеве разыскивают 5000 уклонистов — юрист объяснил, откуда взялась эта цифра

Журналистка Карина Орлова стала гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудили позицию бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в случае нападения России на Европу.

Свои мнения Орлова высказала в эфире Новини.LIVE в воскресенье, 21 апреля.

Трампа не волнует нападение РФ на Европу

"Трампа просто все равно, нападет ли Россия на Европу. Изоляционизм в Америке — это не что-то новое, что принес Трамп. Напомним, что США не вступали во Вторую мировую войну. Они присоединились только после нападения японцев на Перл-Харбор", — напомнила Орлова.

Журналистка добавила, что американцы находятся в уникальной географической ситуации. Они имеют флот, контролируют океан и граничат только с двумя странами — Канадой и Мексикой. Поскольку ни одна из этих стран не нападет на США по крайней мере в ближайшие сто лет, Штаты чувствуют себя неуязвимыми.

"Этим и обусловлен изоляционизм. Например, в Германии, какая бы партия не пришла к власти — она не сможет предложить политику изоляционизма. В Европе это так не работает. А в Америке работает", — пояснила Орлова.

Она также отметила, что Трамп, возможно, даже хочет, чтобы Европа увязла в войне, поскольку никто не отменял конкуренцию США и ЕС. В первую очередь это касается конкуренции между долларом и евро.

Ранее мы сообщали, что бывший президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп впервые упрекнул европейских союзников в недостаточной поддержке Украины. Он заявил, что для Штатов важно выживание страны.

Бывшая советница Трампа Фиона Хилл заявила, что в свое президентство Трамп считал, что Украина должна входить в состав России. Она подчеркнула, что Трамп не признавал Украину независимым государством.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

19:06 Подозреваемые в расстреле полицейских в Винницкой области пытались бежать за границу, — Нацполиция

18:45 Кто не подлежит мобилизации в Украине по новому закону — ответ одесского юриста

18:40 В Луцке жене погибшего героя отказали в организации поминок в ресторане

Text

18:32 Эксперт рассказала, как Трамп относится к угрозе нападения России на Европу

18:30 Днепр-1 потерял очки с Вересом, Александрия уступила ЛНЗ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:15 На трассе Одесса — Рени трехкилометровая пробка — стоит ли выезжать за границу сейчас

18:03 Германия готова предоставить Украине оборудование из собственных закрытых энергетических объектов

17:48 В Закарпатской области таможенники конфисковали авто с необычными сигаретными тайниками

17:40 Семь миллионов на укрытие для села на Одесчине — ProZorro

17:40 Зеленский обсудил с главкомом ВСУ Сырским ситуацию на самых горячих участках фронта

19:06 Подозреваемые в расстреле полицейских в Винницкой области пытались бежать за границу, — Нацполиция

18:45 Кто не подлежит мобилизации в Украине по новому закону — ответ одесского юриста

18:40 В Луцке жене погибшего героя отказали в организации поминок в ресторане

18:30 Днепр-1 потерял очки с Вересом, Александрия уступила ЛНЗ

18:15 На трассе Одесса — Рени трехкилометровая пробка — стоит ли выезжать за границу сейчас

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:03 Германия готова предоставить Украине оборудование из собственных закрытых энергетических объектов

17:48 В Закарпатской области таможенники конфисковали авто с необычными сигаретными тайниками

17:40 Семь миллионов на укрытие для села на Одесчине — ProZorro

17:40 Зеленский обсудил с главкомом ВСУ Сырским ситуацию на самых горячих участках фронта

17:14 Правоохранитель, устроивший скандал в ресторане в Киеве, был уволен со службы

07:15 Уход за людьми с инвалидностью и кто имеет право на отсрочку — юрист о мобилизации

06:27 Когда и на сколько вырастет тариф на свет для украинцев — учимся экономить электроэнергию

20 апреля 2024

07:15 Какие авто будут изымать на нужды ВСУ — объясняет львовская юристка

06:27 Трехуровневые пентхаусы и квартиры с кинотеатрами и спа — ТОП самого дорогого жилья в Киеве

06:00 Мобилизация транспорта — кто из одесситов может остаться без машины

05:56 РЛС "Небо-У" — что известно об уничтоженной СБУ в Брянщине российской станции

19 апреля 2024

17:00 Центр Одессы стал самым большим материальным наследием в Украине — какие перспективы

07:38 Новые требования к военнообязанным — что необходимо знать одесситам о мобилизации

07:15 Лишение водительского удостоверения и права военнообязанных — объяснение юриста

Эксклюзив

06:36 Жилье нардепов — ТОП-25 владельцев жилья среди депутатов Верховной Рады

Text

18:32 Эксперт рассказала, как Трамп относится к угрозе нападения России на Европу

20 апреля 2024
Text

18:23 Белорусский спецназовец ГУР "Янки" рассказал, почему защищает Украину

Text

17:37 Нардеп объяснил, в чем состоит главная угроза от Telegram

19 апреля 2024
Text

21:09 Новая помощь от США лучше ленд-лиза — Орлова в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Как ГУР удалось сбить бомбардировщик — подробности уничтожения Ту-22М3 — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

Text

18:04 Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

Text

17:28 Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:33 Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

Text

15:50 В Киеве разыскивают 5000 уклонистов — юрист объяснил, откуда взялась эта цифра