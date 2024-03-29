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Експерти відповіли, чи є ознаки підготовки нового наступу росіян

Експерти відповіли, чи є ознаки підготовки нового наступу росіян

29 березня 2024 р. 13:54

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13:54 Експерти відповіли, чи є ознаки підготовки нового наступу росіян

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13:54 Експерти відповіли, чи є ознаки підготовки нового наступу росіян

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13:46 Генерал-лейтенант розповів, куди саме цілила РФ під час атаки на енергосистему

Text

13:03 Залякування чи спроба зробити блекаут — генерал пояснив, чому РФ відновила обстріли

Text

12:04 Політик засудив діяльність влади і назвав депутатів елітними кріпаками

Text

11:33 Безугла діє під прикриттям Офісу президента, — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:10 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп спрогнозував, коли ухвалять документ і назвав його ризики

Text

08:00 Зеленський попередив про наступ РФ — ефір Новини.LIVE

28 березня 2024
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18:44 Коли закінчиться війна та до чого готуватись Харкову — ефір Новини.LIVE

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13:25 Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

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13:10 Скільки в Україні арештованих військовослужбовців — нардеп назвав кількість

Президент України Володимир Зеленський заявив, що навесні цього року росіяни готують новий наступ. Цей потенційний наступ Україна може не витримати.

Про це поговорили в ефірі Ранок.LIVE.

Можливий наступ росіян

Гостями студії Новини.LIVE став політолог Петро Олещук та генерал-лейтенант, засновник Благодійного Фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

"Вони роблять такий висновок зі слів президента щодо нестачі необхідної зброї та інших елементів для захисту. Очевидно, що це заклик в першу чергу до США це все Україні надати", — сказав Олещук.

Він зазначив, що інтерв'ю президента, в якому він сказав про цю проблему, було для американського видання.

На думку політолога, це важливий елемент просування цього "багатостраждального законопроєкту" щодо допомоги для України, у якому останнім часу начебто намітився певний прогрес з політичної точки зору, але він не призвів до ухвалення конкретного рішення.

"Рішення має бути ухвалене і президент про значимість цього казав. Американські журналісти вирішили це підкреслити для Конгресменів в першу чергу", — додав він.

За словами Романенка, оскільки в Україні триває повномасштабна війна, Генштаб повинен вивчати ситуацію скрізь: не тільки не йдуть важкі бої, а й по всьому фронту. 

"Вони це пам'ятають, знають і вивчають точку зору саме з можливості, ресурси — ті, які можуть бути задіяні для того аби проводити широкомасштабний наступ", — сказав він.

Відповідаючи на питання відносно наявності таких ресурсів, військовий додав, що у росіян їх поки що немає.

"Але вивчається ситуація і опрацьовуються відповідні плани, якщо це буде відбуватися", — зазначив Романенко.

Також він наголосив, що триває інформаційна війна і росіяни це використовують, аби психологічно тиснути на українців та можуть підкріплювати це завданням конкретних ударів.

Крім того, американці в цьому випадку використовують такого роду заяви для того, щоб показати, що треба змінювати ситуацію в конгресі.

Раніше видання The Economist писало, що російська армія готується до нового великого контрнаступу на фронті вже влітку. 

Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відреагував на інформацію щодо повторного наступу росіян на регіон.

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14:05 Україна отримала 1,5 млрд доларів позики від Японії та Британії — на що підуть кошти

13:58 Комітет завершив розгляд правок до закону про мобілізацію, — нардеп

13:58 США будуть боротися з китайськими заводами — що їм заборонять

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:56 Росія намагається втягнути НАТО у війну — у Німеччині зробили гучну заяву

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12:04 Політик засудив діяльність влади і назвав депутатів елітними кріпаками

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11:33 Безугла діє під прикриттям Офісу президента, — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:10 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп спрогнозував, коли ухвалять документ і назвав його ризики

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13:25 Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

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