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Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

29 марта 2024 г. 13:54

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13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

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13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

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13:46 Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

Text

13:03 Запугивание или попытка сделать блекаут — генерал объяснил, почему РФ возобновила обстрелы

Text

12:04 Политик осудил деятельность власти и назвал депутатов елитными крепостными

Text

11:33 Безуглая действует под прикрытием Офиса президента, — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:10 Мобилизационный законопроект — нардеп спрогнозировал, когда примут документ и назвал его риски

Text

08:00 Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

28 марта 2024
Text

18:44 Когда закончится война и к чему готовиться Харькову — эфир Новини.LIVE

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13:25 Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

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13:10 Сколько в Украине арестованных военнослужащих — нардеп назвал количество

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весной этого года россияне готовят новое наступление. Это потенциальное наступление Украина может не выдержать.

Об этом поговорили в эфире Ранок.LIVE.

Возможное наступление россиян

Гостями студии Новини.LIVE стали политолог Петр Олещук и генерал-лейтенант, основатель Благотворительного Фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

"Они делают такой вывод из слов президента о нехватке необходимого оружия и других элементов для защиты. Очевидно, что это призыв в первую очередь США это все Украине предоставить", — сказал Олещук.

Он отметил, что интервью президента, в котором он сказал об этой проблеме, было для американского издания.

По мнению политолога, это важный элемент продвижения этого "многострадального законопроекта" о помощи для Украины, в котором в последнее время вроде бы наметился определенный прогресс с политической точки зрения, но он не привел к принятию конкретного решения.

"Решение должно быть принято и президент о значимости этого говорил. Американские журналисты решили это подчеркнуть для Конгрессменов в первую очередь", — добавил он.

По словам Романенко, поскольку в Украине идет полномасштабная война, Генштаб должен изучать ситуацию везде: не только не идут тяжелые бои, но и по всему фронту.

"Они это помнят, знают и изучают точку зрения именно по возможности, ресурсы - те, которые могут быть задействованы для того, чтобы проводить широкомасштабное наступление", — сказал он.

Отвечая на вопрос о наличии таких ресурсов, военный добавил, что у россиян их пока нет.

"Но изучается ситуация и прорабатываются соответствующие планы, если это будет происходить", — отметил Романенко.

Также он подчеркнул, что идет информационная война и россияне это используют, чтобы психологически давить на украинцев и могут подкреплять это задачей конкретных ударов.

Кроме того, американцы в этом случае используют подобного рода заявления для того, чтобы показать, что нужно менять ситуацию в конгрессе.

Ранее издание The Economist писало, что российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте уже летом.

Кроме того, глава Харьковской ОВО Олег Синегубов отреагировал на информацию о повторном наступлении россиян на регион.

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14:45 На Одесчине разоблачили водителя, который помогал призывникам бежать за границу

14:42 В Институте нацпамяти заявили, что Арка дружбы народов в Киеве подлежит полному демонтажу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:36 В Киеве на одном из мостов через Днепр ограничат движение — о каком идет речь

14:33 В Одессе прозвучала серия взрывов

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