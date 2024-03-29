Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весной этого года россияне готовят новое наступление. Это потенциальное наступление Украина может не выдержать.

Об этом поговорили в эфире Ранок.LIVE.

Возможное наступление россиян

Гостями студии Новини.LIVE стали политолог Петр Олещук и генерал-лейтенант, основатель Благотворительного Фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

"Они делают такой вывод из слов президента о нехватке необходимого оружия и других элементов для защиты. Очевидно, что это призыв в первую очередь США это все Украине предоставить", — сказал Олещук.

Он отметил, что интервью президента, в котором он сказал об этой проблеме, было для американского издания.

По мнению политолога, это важный элемент продвижения этого "многострадального законопроекта" о помощи для Украины, в котором в последнее время вроде бы наметился определенный прогресс с политической точки зрения, но он не привел к принятию конкретного решения.

"Решение должно быть принято и президент о значимости этого говорил. Американские журналисты решили это подчеркнуть для Конгрессменов в первую очередь", — добавил он.

По словам Романенко, поскольку в Украине идет полномасштабная война, Генштаб должен изучать ситуацию везде: не только не идут тяжелые бои, но и по всему фронту.

"Они это помнят, знают и изучают точку зрения именно по возможности, ресурсы - те, которые могут быть задействованы для того, чтобы проводить широкомасштабное наступление", — сказал он.

Отвечая на вопрос о наличии таких ресурсов, военный добавил, что у россиян их пока нет.

"Но изучается ситуация и прорабатываются соответствующие планы, если это будет происходить", — отметил Романенко.

Также он подчеркнул, что идет информационная война и россияне это используют, чтобы психологически давить на украинцев и могут подкреплять это задачей конкретных ударов.

Кроме того, американцы в этом случае используют подобного рода заявления для того, чтобы показать, что нужно менять ситуацию в конгрессе.

Ранее издание The Economist писало, что российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте уже летом.

Кроме того, глава Харьковской ОВО Олег Синегубов отреагировал на информацию о повторном наступлении россиян на регион.