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Експерти пояснили, чому західні союзники все частіше затримують допомогу Україні

Експерти пояснили, чому західні союзники все частіше затримують допомогу Україні

23 березня 2024 р. 19:10

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18:58 Російська помста, як зупинити Путіна та вплив Китаю — ефір Новини.LIVE

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17:59 Чи витримає українська ППО нові атаки Росії — ефір Новини.LIVE

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Західні союзники України вже достатньо довгий відрізок часу не поспішають надавати Україні необхідну військову допомогу. Це зумовлено цілим рядом факторів, одним з яких є нерозуміння, що робити з Росією у разі її поразки.

Ситуацію прокоментували політолог  Ігор Рейтерович та юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв в ефірі Ранок.LIVE.

Союзники не знають, що робити з Росією

"Західні союзники не поспішають допомагати, бо є ряд факторів. Передусів це внутрішній фактор. У кожної країни вони свої, але головна причина, по якій наші партнери не роблять останній крок і не надають Україні максимальну допомогу, полягає в тому, що у цих країнах до сьогоднішнього дня, на третій рік повномасштабної війни, відсутнє розуміння того що робити з Росією у випадку її поразки", — вважає Ігор Рейтерович.

Він наголосив, що Відсутність розуміння, що робити з цією територією, з процесами, які там почнуться, коли росіяни заберуться з території України, змушує союзників зволікати з наданням швидкої військової допомоги.

Союзники не знають, що робити

Роман Єделєв погоджується з думкою Рейтеровича і додає, що західні союзники в принципі не знають, що робити, і як виходити з ситуації.

"Чи буде це поразка Росії, чи якийсь іще інший сценарій — ніхто просто не знає, що робити. Немає ніякої стратегії, немає ніякого плану, і це проблема", — вважає юрист

Він додав, що наразі західні держави більше думають про власну безпеку і що робити в цьому складному 21 столітті. 

"Зараз для них головне не дати перемогти правим популістам чи крайнім лівим. Переконати виборців, що не варто віддавати свій голос за якісь обіцянки світлого майбутнього. Це підвищує увагу до оборони і безпеки власної держави", — вважає Єделєв.

Він додав, що за це зволікання з боку союзників українці платять своєю кров'ю.

"Може здаватися, що ППО успішно працює, збиває ворожі цілі, то і війна скоро завершиться. Але уявіть, що ми не зможем нічого збивати. Бо те, що дають партнери, воно теж закінчується", — підподить невтішні підсумки експерт.

Раніше ми повідомляли, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур у четвер, 21 березня, прибув з робочим візитом до Києва. У столиці посадовець оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 20 млн євро, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси.

Також ми писали, що 20 березня Нідерланди оголосили про надання для України нового пакета військової допомоги на 350 млн євро.

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20:05 Помер відомий український тренер, який після окупації Криму працював з окупантами

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

19:33 Черги на кордоні України — на яких пунктах водії можуть застрягнути увечері

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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