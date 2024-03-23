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Эксперты объяснили, почему западные союзники все чаще задерживают помощь Украине

Эксперты объяснили, почему западные союзники все чаще задерживают помощь Украине

23 марта 2024 г. 19:10

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Западные союзники Украины уже достаточно долгий отрезок времени не спешат оказывать Украине необходимую военную помощь. Это обусловлено рядом факторов, одним из которых является непонимание, что делать с Россией в случае ее поражения.

Ситуацию прокомментировали политолог Игорь Рейтерович и юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев в эфире Ранок.LIVE.

Союзники не знают, что делать с Россией

"Западные союзники не спешат помогать, потому что есть ряд факторов. Передусов это внутренний фактор. У каждой страны они свои, но главная причина, по которой наши партнеры не делают последний шаг и не оказывают Украине максимальную помощь, заключается в том, что в этих странах до сегодняшнего дня, на третий год полномасштабной войны, отсутствует понимание того, что делать с Россией в случае ее поражения", — считает Игорь Рейтерович.

Он отметил, что отсутствие понимания, что делать с этой территорией, с процессами, которые там начнутся, когда россияне уберутся с территории Украины, заставляет союзников медлить с оказанием скорой военной помощи.

Союзники не знают, что делать

Роман Еделев согласен с мнением Рейтеровича и добавляет, что западные союзники в принципе не знают, что делать, и как исходить из ситуации.

"Будет ли это поражение России или какой-то еще другой сценарий — никто просто не знает, что делать. Нет никакой стратегии, нет никакого плана, и это проблема", — считает юрист.

Он добавил, что западные государства больше думают о собственной безопасности и что делать в этом сложном 21 веке.

"Сейчас для них главное не дать победить правым популистам или крайним левым. Убедить избирателей, что не стоит отдавать свой голос за какие-либо обещания светлого будущего. Это повышает внимание к обороне и безопасности собственного государства", — считает Еделев.

Он добавил, что за это промедление со стороны союзников украинцы платят своей кровью.

"Может казаться, что ПВО успешно работает, сбивает враждебные цели, то и война скоро завершится. Но представьте, что мы не сможем ничего сбивать. Потому что то, что дают партнеры, оно тоже заканчивается", — подведет нелестные итоги эксперт.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур в четверг, 21 марта, прибыл с рабочим визитом в Киев. В столице чиновник объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 20 млн евро, в который войдут артиллерийские боеприпасы.

Также мы писали, что 20 марта Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 350 млн евро.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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