Эксперты объяснили, почему западные союзники все чаще задерживают помощь Украине

Западные союзники Украины уже достаточно долгий отрезок времени не спешат оказывать Украине необходимую военную помощь. Это обусловлено рядом факторов, одним из которых является непонимание, что делать с Россией в случае ее поражения.

Ситуацию прокомментировали политолог Игорь Рейтерович и юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев в эфире Ранок.LIVE.

Союзники не знают, что делать с Россией

"Западные союзники не спешат помогать, потому что есть ряд факторов. Передусов это внутренний фактор. У каждой страны они свои, но главная причина, по которой наши партнеры не делают последний шаг и не оказывают Украине максимальную помощь, заключается в том, что в этих странах до сегодняшнего дня, на третий год полномасштабной войны, отсутствует понимание того, что делать с Россией в случае ее поражения", — считает Игорь Рейтерович.

Он отметил, что отсутствие понимания, что делать с этой территорией, с процессами, которые там начнутся, когда россияне уберутся с территории Украины, заставляет союзников медлить с оказанием скорой военной помощи.

Союзники не знают, что делать

Роман Еделев согласен с мнением Рейтеровича и добавляет, что западные союзники в принципе не знают, что делать, и как исходить из ситуации.

"Будет ли это поражение России или какой-то еще другой сценарий — никто просто не знает, что делать. Нет никакой стратегии, нет никакого плана, и это проблема", — считает юрист.

Он добавил, что западные государства больше думают о собственной безопасности и что делать в этом сложном 21 веке.

"Сейчас для них главное не дать победить правым популистам или крайним левым. Убедить избирателей, что не стоит отдавать свой голос за какие-либо обещания светлого будущего. Это повышает внимание к обороне и безопасности собственного государства", — считает Еделев.

Он добавил, что за это промедление со стороны союзников украинцы платят своей кровью.

"Может казаться, что ПВО успешно работает, сбивает враждебные цели, то и война скоро завершится. Но представьте, что мы не сможем ничего сбивать. Потому что то, что дают партнеры, оно тоже заканчивается", — подведет нелестные итоги эксперт.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур в четверг, 21 марта, прибыл с рабочим визитом в Киев. В столице чиновник объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 20 млн евро, в который войдут артиллерийские боеприпасы.

Также мы писали, что 20 марта Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 350 млн евро.