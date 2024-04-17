Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

В Сполучених Штатах Америки вже йдуть активні передвиборчі перегони. Проведення не тільки президентських виборів, а й виборів до Конгресу може виступати основною причиною затягування надання військової допомоги Україні.

Про це заявив політолог Дмитро Васильєв в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Вибори в США затримують допомогу в Україні

"Там дійсно розгортаються дуже активні передвиборчі перегони. Крім того, вже постало питання подальшої долі Майка Джонсона, але основна боротьба триває між Байденом і Трампом", — сказав експерт.

Експерт зауважив, що фактично Україна залежить від обох кандидатів в американські лідери.

"Політика США дійсно може впливати на чимало глобальних процесів, і якщо сенатори це розуміють, то мали б винести на голосування рішення з приводу підтримки України. Без балансу між передвиборчими перегонами та стратегічними політичними питаннями, затягування цього рішення може призвести до того, що американські солдати помиратимуть в Європі", — зауважив Васильєв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Республіканській партії стали вимагати негайної відставки спікера Палати представників Майка Джонсона, і пропозиція республіканців набирає обертів.

Водночас Комітет розвідки Палати представників Сенату США після секретного брифінгу щодо України закликав конгресменів негайно ухвалити військову допомогу нашій країні.