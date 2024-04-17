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Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

17 квітня 2024 р. 17:33

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17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

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17:30 Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

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15:43 Військовий аналітик прокоментував слова Зеленського, що Україна не виграє війну без допомоги Заходу

Text

14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

Text

13:54 Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:07 Камельчук заявив, що Україна повинна скористатися російськими коштами в Європі

Text

12:46 Рейтерович заявив, що українці не зможуть одразу оновити дані в електронному кабінеті призовника

Text

12:26 Аудит Міноборони — нардеп пояснив, як впливає показник порушень на боєздатність армії

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11:51 У Раді відповіли, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці

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В Сполучених Штатах Америки вже йдуть активні передвиборчі перегони. Проведення не тільки президентських виборів, а й виборів до Конгресу може виступати основною причиною затягування надання військової допомоги Україні. 

Про це заявив політолог Дмитро Васильєв в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Вибори в США затримують допомогу в Україні

"Там дійсно розгортаються дуже активні передвиборчі перегони. Крім того, вже постало питання подальшої долі Майка Джонсона, але основна боротьба триває між Байденом і Трампом", — сказав експерт.

Експерт зауважив, що фактично Україна залежить від обох кандидатів в американські лідери.

"Політика США дійсно може впливати на чимало глобальних процесів, і якщо сенатори це розуміють, то мали б винести на голосування рішення з приводу підтримки України. Без балансу між передвиборчими перегонами та стратегічними політичними питаннями, затягування цього рішення може призвести до того, що американські солдати помиратимуть в Європі", — зауважив Васильєв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Республіканській партії стали вимагати негайної відставки спікера Палати представників Майка Джонсона, і пропозиція республіканців набирає обертів. 

Водночас Комітет розвідки Палати представників Сенату США після секретного брифінгу щодо України закликав конгресменів негайно ухвалити військову допомогу нашій країні.

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17:53 Столтенберг анонсував засідання Ради Україна-НАТО з участю Зеленського

Оновлено

17:53 У РНБО розповіли, що чекає громадян, які ухиляються від призову

17:51 На Буковину повернулася зима — гірський район у снігу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:49 Динамо обіграло Минай у скандальному перенесеному матчі

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