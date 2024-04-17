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Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

17 апреля 2024 г. 17:33

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18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

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17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

Text

17:30 Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

Text

15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Text

13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

Text

12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

Text

12:26 Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

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11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

В Соединенных Штатах Америки уже идут активные предвыборные гонки. Проведение не только президентских выборов, но и выборов в Конгресс может выступать основной причиной затягивания предоставления военной помощи Украине.

Об этом заявил политолог Дмитрий Васильев в утреннем эфире Новини.LIVE.

Выборы в США задерживают помощь в Украине

"Там действительно разворачиваются очень активная предвыборная гонка. Кроме того, уже встал вопрос дальнейшей судьбы Майка Джонсона, но основная борьба продолжается между Байденом и Трампом", — сказал эксперт.

Эксперт отметил, что фактически Украина зависит от обоих кандидатов в американские лидеры.

"Политика США действительно может влиять на немало глобальных процессов, и если сенаторы это понимают, то должны вынести на голосование решение по поводу поддержки Украины. Без баланса между предвыборной гонкой и стратегическими политическими вопросами, затягивание этого решения может привести к тому, что американские солдаты будут умирать в Европе", — отметил Васильев.

Напомним, ранее стало известно, что в Республиканской партии потребовали немедленной отставки спикера Палаты представителей Майка Джонсона, и предложение республиканцев набирает обороты.

В то же время, Комитет разведки Палаты представителей Сената США после секретного брифинга в отношении Украины призвал конгрессменов немедленно принять военную помощь нашей стране.

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18:30 Новые требования к военнообязанным — что необходимо знать одесситам о мобилизации

18:29 Германия запустила инициативу по поиску новых систем ПВО для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:24 В Тернополе мужчина обещал подкупить медкомиссию ТЦК СП за 12 тыс. долларов

18:23 В Киеве нетрезвый водитель устроил ночную "гонку" и совершил ДТП

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18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

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17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

Text

17:30 Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

Text

15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Text

13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

Text

12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

Text

12:26 Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

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11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике