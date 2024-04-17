Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

В Соединенных Штатах Америки уже идут активные предвыборные гонки. Проведение не только президентских выборов, но и выборов в Конгресс может выступать основной причиной затягивания предоставления военной помощи Украине.

Об этом заявил политолог Дмитрий Васильев в утреннем эфире Новини.LIVE.

Выборы в США задерживают помощь в Украине

"Там действительно разворачиваются очень активная предвыборная гонка. Кроме того, уже встал вопрос дальнейшей судьбы Майка Джонсона, но основная борьба продолжается между Байденом и Трампом", — сказал эксперт.

Эксперт отметил, что фактически Украина зависит от обоих кандидатов в американские лидеры.

"Политика США действительно может влиять на немало глобальных процессов, и если сенаторы это понимают, то должны вынести на голосование решение по поводу поддержки Украины. Без баланса между предвыборной гонкой и стратегическими политическими вопросами, затягивание этого решения может привести к тому, что американские солдаты будут умирать в Европе", — отметил Васильев.

Напомним, ранее стало известно, что в Республиканской партии потребовали немедленной отставки спикера Палаты представителей Майка Джонсона, и предложение республиканцев набирает обороты.

В то же время, Комитет разведки Палаты представителей Сената США после секретного брифинга в отношении Украины призвал конгрессменов немедленно принять военную помощь нашей стране.