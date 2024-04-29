Експерт пояснив, чому США таємно передали Україні ракети ATACMS

Таємно передані Україні американські ракети ATACMS можуть зупинити просування російської армії. Сотня таких ракет може наробити значної шкоди ворогу як в системі логістиці, так і в контингенті особового складу та техніки.

Про це заявив авіаексперт-аналітик Костянтин Криволап у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

ATACMS сповільнять російський наступ

За словами експерта, таємність передачі ракет можна рахувати екстреною допомогою, аби придушити просування ворога.

"Цей пакет допомоги оцінювали в 300 мільйонів, і ракет там ніби не було, а насправді — вони були через те, що цей пакет оцінювали, як екстрену допомогу. І тих ракет там було 100, аби в нас була можливість або пригальмувати, або зупинити подальше просування ворога", — сказав він.

Ракети ATACMS буди доправлені цілком таємно

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки протягом останніх тижнів таємно відправили в Україну ракети ATACMS з модифікацією враження на великій дальності.

Також радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив про продовження постачання Україні ракет.

А військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" та головний редактор Defence Express Олександр Коваленко заявив, що бойова дальність таких ракет охоплює майже всю військову інфраструктуру ЗС РФ, як на окупованій території України, так і на Кримському півострові.