Эксперт пояснил, почему США тайно передали Украине ракеты ATACMS

Тайно переданные Украине американские ракеты ATACMS могут остановить продвижение российской армии. Сотня таких ракет может нанести значительный вред врагу, как в системе логистики, так и в контингенте личного состава и техники.

Об этом заявил авиаэксперт-аналитик Константин Криволап в вечернем эфире Новини.LIVE.

ATACMS замедлит российское наступление

По словам эксперта, секретность передачи ракет можно считать экстренной помощью, чтобы подавить продвижение врага.

"Этот пакет помощи оценивали в 300 миллионов, и ракет там вроде бы не было, а на самом деле — они были из-за того, что этот пакет оценивали, как экстренную помощь. И тех ракет там было 100, чтобы у нас была возможность либо притормозить, либо остановить дальнейшее продвижение врага", — сказал он.

Ракеты ATACMS были доставлены совершенно секретно

Напомним, что Соединенные Штаты Америки в течение последних недель тайно отправили в Украину ракеты ATACMS с модификацией поражения на большой дальности.

Также советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о продолжении поставок Украине ракет.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" и главный редактор Defence Express Александр Коваленко заявил, что боевая дальность таких ракет охватывает почти всю военную инфраструктуру ВС РФ, как на оккупированной территории Украины, так и на Крымском полуострове.