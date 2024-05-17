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Ексміністр з питань ТОТ розповів про ймовірні причини корупції в ЗСУ

Ексміністр з питань ТОТ розповів про ймовірні причини корупції в ЗСУ

17 травня 2024 р. 23:35

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17:50 Заморожені активи РФ, зброя від США та обстріли України — ефір Вечір.LIVE

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15:40 Нардеп попередив, до чого може призвести економічне бронювання від мобілізації

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14:56 Колишній міністр Рева жорстко розкритикував механізм бронювання чоловіків в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:47 У "Азові" показали кадри боїв у Серебрянському лісі біля Кремінної

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14:22 Що не так з бронюванням електриків та фахівців зв'язку — нардеп вказав на проблему

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Щоб подолати ймовірні виклики корупції в армії, потрібно не зосереджувати всі важливі інструменти в одних руках. В інакшому разі той, хто відповідає за багато процесів, починає наповнювати кишені.

Таку думку висловив в ефірі "Вечір.Live" Вадим Черниш, який у 2016–2019 роках обіймав посаду Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Що каже експерт про причини корупції

За словами Черниша, багато тих, хто перебуває і перебував у Міністерстві оборони та інших органах, які мають доступ до державних фінансів, скористалися воєнним станом та закритістю питань національної безпеки. Тим самим вони вивели з-під контролю громадськості, зокрема, низку закупівель.

Відіграє свою роль і так зване постійне політичне прикриття.

"Людину звинувачують, і після цього вона звільняється з посади. Політично вона несе відповідальність, але юридично — ні. Або навпаки", — зазначив ексміністр.

Ще однією причиною корупції, на думку Черниша, є те, що вона толерується і лише невелика кількість активістів про це говорять.

"Західні партнери намагаються вказати нам на це, але чимало українців вважають, що нам нав'язують цю думку", — зазначив політик.

Нагадаємо, генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч заявив, що корупція в Україні залишається однією з найвищих в Європі. Зокрема, він зазначив, що в нашій країні практикуються хабарі та відкати.

Також ми повідомляли про скандальну заяву Дональда Трампа. Експрезидент США назвав нашу державу "тотально корумпованою країною" і "частиною Росії". 

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23:25 Нацбанк оновив курс долара перед вихідними — деталі

23:15 Кабмін затвердив нову форму військового квитка — яку інформацію міститиме документ

23:13 Подоляк заявив, що піде в ТЦК оновлювати дані

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:55 Податкові борги — чим загрожує несплата у 2024 році

Новина з відео

22:53 Чиновників позбавлять відстрочки вже з 18 травня — кого торкнуться зміни

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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