Экс-министр по вопросам ВОТ рассказал о возможных причинах коррупции в ВСУ

Чтобы побороть вероятные вызовы коррупции в армии, нужно не сосредотачивать все важные инструменты в одних руках. В противном случае тот, кто отвечает за многие процессы, начинает наполнять карманы.

Такое мнение высказал в эфире "Вечір.Live" Вадим Черныш, который в 2016–2019 годах занимал должность Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Что говорит эксперт о причинах коррупции

По словам Черныша, многие, кто находится и находился в Министерстве обороны и других органах, имеющих доступ к государственным финансам, воспользовались военным положением и закрытостью вопросов национальной безопасности. Тем самым они вывели из-под контроля общественности, в частности, ряд закупок.

Играет свою роль и так называемое постоянное политическое прикрытие.

"Человека обвиняют, и после этого он уходит с должности. Политически он несет ответственность, но юридически — нет. Или наоборот", — отметил экс-министр.

Еще одной причиной коррупции, по мнению Черныша, является то, что она терпится и лишь небольшое количество активистов об этом говорят.

"Западные партнеры пытаются указать нам на это, но многие украинцы считают, что нам навязывают это мнение", — отметил политик.

Напомним, генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что коррупция в Украине остается одной из самых высоких в Европе. В частности, он отметил, что в нашей стране практикуются взятки и откаты.

Также мы сообщали о скандальном заявлении Дональда Трампа. Экс-президент США назвал наше государство "тотально коррумпированной страной" и "частью России".