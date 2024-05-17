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Экс-министр по вопросам ВОТ рассказал о возможных причинах коррупции в ВСУ

Экс-министр по вопросам ВОТ рассказал о возможных причинах коррупции в ВСУ

17 мая 2024 г. 23:35

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15:40 Нардеп предупредил, к чему может привести экономическое бронирование от мобилизации

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14:56 Бывший министр Рева подверг жесткой критике механизм бронирования мужчин в Украине

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Чтобы побороть вероятные вызовы коррупции в армии, нужно не сосредотачивать все важные инструменты в одних руках. В противном случае тот, кто отвечает за многие процессы, начинает наполнять карманы.

Такое мнение высказал в эфире "Вечір.Live" Вадим Черныш, который в 2016–2019 годах занимал должность Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Что говорит эксперт о причинах коррупции

По словам Черныша, многие, кто находится и находился в Министерстве обороны и других органах, имеющих доступ к государственным финансам, воспользовались военным положением и закрытостью вопросов национальной безопасности. Тем самым они вывели из-под контроля общественности, в частности, ряд закупок.

Играет свою роль и так называемое постоянное политическое прикрытие.

"Человека обвиняют, и после этого он уходит с должности. Политически он несет ответственность, но юридически — нет. Или наоборот", — отметил экс-министр.

Еще одной причиной коррупции, по мнению Черныша, является то, что она терпится и лишь небольшое количество активистов об этом говорят.

"Западные партнеры пытаются указать нам на это, но многие украинцы считают, что нам навязывают это мнение", — отметил политик.

Напомним, генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что коррупция в Украине остается одной из самых высоких в Европе. В частности, он отметил, что в нашей стране практикуются взятки и откаты.

Также мы сообщали о скандальном заявлении Дональда Трампа. Экс-президент США назвал наше государство "тотально коррумпированной страной" и "частью России".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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