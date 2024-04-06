Ексміністр соціальної політики розповів, чому Україна не може побудувати нові ТЕС

Ексміністр соціальної політики Андрій Рева розповів, чому Україна не може побудувати нові ТЕС. За його словами, що для цього потрібно роки та мільярди інвестицій.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 5 квітня.

Чому Україна не може побудувати ТЕС

"Побудувати нову ТЕС це роки та мільярди інвестицій. Це нереально в умовах війни", — заявив Андрій Рева.

За його словами, децентралізація енергетичної системи значно підвищить вартість електроенергії.

"Зараз лунають пропозиції, давайте децентралізуємо. Побудуємо, якісь там маленькі блоки і так далі. Ну хто рахував вартість. Я кажу не будівництва, а вартість електричної енергії, яка буде на них вироблятися. Вона буде в рази дорожче", — підкреслив колишній міністр України.

Він вважає, що це все створює дуже серйозний виклик для влади та потребує комплексного підходу. Рева заявив, що без військового вирішення проблеми Запорізької атомної станції Україні буде дуже складно.

Нагадаємо, що у Верховній Раді пропонують сформувати новий елемент енергосистеми.

Раніше ми писали, що Шмигаль заявив, що енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста