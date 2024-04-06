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Ексміністр соціальної політики розповів, чому Україна не може побудувати нові ТЕС

Ексміністр соціальної політики розповів, чому Україна не може побудувати нові ТЕС

06 квітня 2024 р. 14:07

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13:06 Ексміністр соціальної політики розповів у чому сенс війни Путіна

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09:43 Ексміністр соціальної політики розповів, хто має вплив на Росію

Text

06:33 Військовий ЗСУ розповів, чим на передовій компенсують нестачу снарядів

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04:53 Гетманцев розповів, чи будуть пільги криптовалютникам

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19:05 Наближення Третьої світової війни та ядерні погрози Путіна — ефір Новини.LIVE

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Ексміністр соціальної політики Андрій Рева розповів, чому Україна не може побудувати нові ТЕС. За його словами, що для цього потрібно роки та мільярди інвестицій.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 5 квітня.

Чому Україна не може побудувати ТЕС

"Побудувати нову ТЕС це роки та мільярди інвестицій. Це нереально в умовах війни", — заявив Андрій Рева.

За його словами, децентралізація енергетичної системи значно підвищить вартість електроенергії.

"Зараз лунають пропозиції, давайте децентралізуємо. Побудуємо, якісь там маленькі блоки і так далі. Ну хто рахував вартість. Я кажу не будівництва, а вартість електричної енергії, яка буде на них вироблятися. Вона буде в рази дорожче", — підкреслив колишній міністр України.

Він вважає, що це все створює дуже серйозний виклик для влади та потребує комплексного підходу. Рева заявив, що без військового вирішення проблеми Запорізької атомної станції Україні буде дуже складно.

Нагадаємо, що у Верховній Раді пропонують сформувати новий елемент енергосистеми.

Раніше ми писали, що Шмигаль заявив, що енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста 

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14:24 Трамп може підтримати допомогу Україні — експосол США назвав його умови

14:20 На Львівщині скасували вирок чоловіку, який підписав боргову розписку зникаючими чорнилами

14:17 Зеленський заінтригував заявою про дрони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:03 Нідерланди заявили, що роблять все для якнайшвидшої передачі Україні боєприпасів

14:00 Над Одещиною збили два розвідувальні дрони — подробиці

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09:43 Ексміністр соціальної політики розповів, хто має вплив на Росію

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18:19 Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино в Україні мають ліцензію

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16:04 Гетманцев розповів, чому не можна заборонити казино