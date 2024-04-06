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Экс-министр социальной политики рассказал, почему Украина не может построить новые ТЭС

Экс-министр социальной политики рассказал, почему Украина не может построить новые ТЭС

6 апреля 2024 г. 14:07

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02:23 Что не так с закопроектом о мобилизации

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16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

Экс-министр социальной политики Андрей Рева рассказал, почему Украина не может построить новые ТЭС. По его словам, для этого нужны годы и миллиарды инвестиций.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 5 апреля.

Почему Украина не может построить ТЭС

"Построить новую ТЭС это годы и миллиарды инвестиций. Это нереально в условиях войны", — заявил Андрей Рева.

По его словам, децентрализация энергетической системы значительно увеличит стоимость электроэнергии.

"Сейчас раздаются предложения, давайте децентрализуем. Построим, какие-то маленькие блоки и так далее. Ну кто считал стоимость. Я говорю не строительства, а стоимость электрической энергии, которая будет на них производиться. Она будет в разы дороже", — подчеркнул бывший министр. Украины.

Он считает, что это создает очень серьезный вызов для власти и требует комплексного подхода. Рева заявил, что без военного решения проблемы Запорожской атомной станции Украине будет очень сложно.

Напомним, что в Верховной Раде предлагают сформировать новый элемент энергосистемы.

Ранее мы писали, что Шмыгаль заявил, что энергосистема в Украине остается цельной, но ситуация очень непростая

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14:46 В Харькове возросло количество погибших в результате ночного обстрела

14:46 Третья штурмовая показала точный удар HIMARS по местоположению россиян

14:32 Оккупанты ударили КАБами по зданию Укрпочты в Харьковской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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06:33 Военный ВСУ рассказал, чем на передовой компенсируют нехватку снарядов

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04:53 Гетманцев рассказал, будут ли льготы криптовалютникам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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02:23 Что не так с закопроектом о мобилизации

5 апреля 2024
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21:14 Блэкаут, восстановление энергетики и нужны ли ПВО на ТЭС — эфир Новости.LIVE

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19:05 Приближение Третьей мировой войны и ядерные угрозы Путина — эфир Новини.LIVE

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18:19 Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию

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16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино