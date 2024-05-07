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Ексвіцепрем'єр Розенко пояснив, чому затримуються поставки F-16 в Україну

Ексвіцепрем'єр Розенко пояснив, чому затримуються поставки F-16 в Україну

07 травня 2024 р. 21:30

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20:10 Нардеп Безгін прокоментував можливість закриття чергової станції київського метро

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19:40 Краєв прокоментував зміни в перетині українського кордону студентами

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18:16 США визнали Путіна легітимним, СБУ проти ФСБ та просування Ізраїлю в Газі — ефір Вечір.LIVE

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13:17 Президентка Молдови пригадала, як поводила себе в день вторгнення Росії в Україну

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Російські Повітряно-космічні сили можуть завдати превентивних ударів по українських аеродромах, де базуватимуться винищувачі F-16. Підхід військово-політичного керівництва України до розміщення літаків на території нашої країни в цьому питанні має бути найпріоритетнішим.

Про це заявив колишній віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі Вечір.LIVE.

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За словами ексурядовця, є низка перешкод на шляху до якнайшвидшого використання подібної техніки на передовій. 

"Тут справа не лише в політичній позиції. Я переконаний, що є абсолютно об'єктивні причини, чому ми отримуємо винищувачі не так швидко, як хотілося б нам. Це, починаючи від навчань пілотів, підготовки логістики й до прийняття цих літаків", — сказав він.

Також колишній політик зауважив, що особливо тривалим в цьому плані буде перехід до іноземних стандартів ВПС.

"Це дуже серйозна і непроста робота. Тому що у нас вся структура військово-повітряних сил України була заточена під інші стандарти і формати", — заявив Розенко.

Нагадаємо, не так давно Повітряні сили України продемонстрували винищувачі F-16, які передадуть Україні, в тому числі — з нанесеними на фюзеляжі українських розпізнавальних знаків.

Також там розповіли, що завдяки появі машин в Україні, ВПС зможуть проводити різного роду операції, які дозволять як перехоплювати російські ракети, так і завдавати низки авіаударів по ворожих військам.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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