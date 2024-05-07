Экс-вицепремьер Розенко заявил, что РФ может превентивно атаковать украинские аэродромы для F-16

Российские Воздушно-космические силы могут нанести превентивные удары по украинским аэродромам, где будут базироваться истребители F-16. Подход военно-политического руководства Украины к размещению самолетов на территории нашей страны в этом вопросе должен быть наиболее приоритетным.

Об этом заявил бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире Вечір.LIVE.

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По словам экс-чиновника, есть ряд препятствий на пути к скорейшему использованию подобной техники на передовой.

"Тут дело не только в политической позиции. Я убежден, что есть абсолютно объективные причины, по которым мы получаем истребители не так быстро, как хотелось бы нам. Это, начиная от учений пилотов, подготовки логистики и до принятия этих самолетов", — сказал он.

Также бывший политик отметил, что особенно продолжительным в этом плане будет переход к иностранным стандартам ВВС.

"Это очень серьезная и непростая работа. Потому что у нас вся структура военно-воздушных сил Украины была заточена под другие стандарты и форматы", — заявил Розенко.

Напомним, не так давно Воздушные силы Украины продемонстрировали истребители F-16, которые передадут Украине, в том числе с нанесенными на фюзеляже украинских опознавательных знаков.

Также там рассказали, что благодаря появлению машин в Украине, ВВС смогут проводить разного рода операции, которые позволят как перехватывать российские ракеты, так и наносить ряд авиаударов по вражеским войскам.