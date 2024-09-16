Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Захід повинен якомога швидше надати Україні дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії. Він навів у приклад досягнення ЗСУ у наступальній операції в Курській області.

Про це Джонсон сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Операція ЗСУ в Курській області

"Подивіться на досягнення України в Курську. Це приголомшливо: тисяча квадратних кілометрів, сто російських населених пунктів — це неймовірно", — зазначив експрем'єр Британії.

Він зауважив що варто лише уявити, що Україна могла б зробити за цей час, якби швидше отримала західне озброєння. На його думку, багато українських життів можна було б урятувати.

"Тому захід повинен сприйняти і відповідати духу України", — додав Джонсон.