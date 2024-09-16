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Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

16 вересня 2024 р. 22:30

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21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

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20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

Text

17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

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12:43 Відключення точно будуть — експерт пояснив, чому взимку вимикатимуть світло

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12:42 У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

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18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Захід повинен якомога швидше надати Україні дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії. Він навів у приклад досягнення ЗСУ у наступальній операції в Курській області.

Про це Джонсон сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Операція ЗСУ в Курській області

"Подивіться на досягнення України в Курську. Це приголомшливо: тисяча квадратних кілометрів, сто російських населених пунктів — це неймовірно", — зазначив експрем'єр Британії.

Він зауважив що варто лише уявити, що Україна могла б зробити за цей час, якби швидше отримала західне озброєння. На його думку, багато українських життів можна було б урятувати.

"Тому захід повинен сприйняти і відповідати духу України", — додав Джонсон.

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22:45 В Україні зростає ціна бензину та газу — яка буде вартість пального на АЗС

22:40 На опального кращого гравця Кривбасу є чотири претенденти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:39 До експлуатації в ЗСУ допущено канадський бронеавтомобіль — Міноборони

22:33 ТЦК мобілізували заборонованого чоловіка — що вирішив суд

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20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

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17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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