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Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

16 сентября 2024 г. 22:30

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21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

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20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

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17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

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17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

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12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад должен как можно скорее предоставить Украине разрешение на дальнобойные удары вглубь России. Он привел в пример достижение ВСУ в наступательной операции в Курской области.

Об этом Джонсон сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Операция ВСУ в Курской области

"Посмотрите на достижения Украины в Курске. Это потрясающе: тысяча квадратных километров, сто российских населенных пунктов — это невероятно", — отметил экс-премьер Британии.

Он заметил, что стоит только представить, что Украина могла бы сделать за это время, если бы скорее получила западное вооружение. По его мнению, многие украинские жизни можно было бы спасти.

"Поэтому мероприятие должно воспринять и соответствовать духу Украины", — добавил Джонсон.

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20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

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17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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