Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад должен как можно скорее предоставить Украине разрешение на дальнобойные удары вглубь России. Он привел в пример достижение ВСУ в наступательной операции в Курской области.

Об этом Джонсон сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Операция ВСУ в Курской области

"Посмотрите на достижения Украины в Курске. Это потрясающе: тысяча квадратных километров, сто российских населенных пунктов — это невероятно", — отметил экс-премьер Британии.

Он заметил, что стоит только представить, что Украина могла бы сделать за это время, если бы скорее получила западное вооружение. По его мнению, многие украинские жизни можно было бы спасти.

"Поэтому мероприятие должно воспринять и соответствовать духу Украины", — добавил Джонсон.