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Додаткові виплати військовим — нардеп розповів, чи дійсно у Раді були проти ініціативи

Додаткові виплати військовим — нардеп розповів, чи дійсно у Раді були проти ініціативи

15 квітня 2024 р. 16:06

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16:06 Додаткові виплати військовим — нардеп розповів, чи дійсно у Раді були проти ініціативи

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14:32 Знищення Кримського мосту — як це може вплинути на ситуацію на фронті

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13:25 В Азові прокоментували відсутність демобілізації в новому законопроєкту

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12:08 Україна може лишитися без фінансування США у цьому році, — нардеп

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10:36 Політолог прокоментував ймовірність відповіді Ізраїлю для Ірану за масовані обстріли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:13 Експерт пояснив, чому Захід не захищає Україну як Ізраїль

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09:37 Атака Ірану на Ізраїль — політолог відповів, чи дійсно ЦАХАЛ збив усі дрони та ракети

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08:00 Головні новини України — ефір Новини.LIVE

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Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що ініціаторами постанови про додаткові виплати для військових на передовій були саме обранці усіх політичних партій Верховної Ради. За відповідну постанову проголосували більшістю голосів, що зобов'язало Уряд таки її ухвалити. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Додаткові виплати для військових

"Автори цієї постанови — представники всіх партій та груп парламенту. Проголосовано абсолютною більшістю парламентом цю ініціативу", — сказав Демченко, говорячи про голосування за постанову. 

Він додав, що нардепи не були проти цієї ініціативи, якою фактично зобов'язали уряд її ухвалити. 

"Питань у паламентарів, чи дійсно треба це голосувати, чи доречно воно, чи є якісь перепони для реалізації цього питання, ні в кого не виникло. В даному випадку народні депутати ініціювали це питання, прийняли рішення і зобов'язали уряд виконати його", — сказав Демченко. 

Нагадаємо, 11 квітня 321 народний обранець проголосував "За" постанову про додаткові виплати військовим на передовій. 

На наступний день, 12 квітня, Кабінет міністрів ухвалив постанову Верховної Ради. Згідно з нею, окрім заробітної платні, яка складає 20-25 тисяч гривень та бойових у 100 тисяч гривень, захисники отримуватимуть додаткових 70 тисяч. 

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16:52 На Харківщині збільшилась кількість жертв внаслідок обстрілу

Оновлено

16:40 У Кропивницькому пролунав потужний вибух

16:35 На кордоні з Польщею в чергах стоять понад 2000 вантажівок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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