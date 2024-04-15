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Дополнительные выплаты военным — нардеп рассказал, действительно ли в Раде были против инициативы

Дополнительные выплаты военным — нардеп рассказал, действительно ли в Раде были против инициативы

15 апреля 2024 г. 16:06

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что инициаторами постановления о дополнительных выплатах для военных на передовой были именно избранники всех политических партий Верховной Рады. За соответствующее постановление проголосовали большинством голосов, что обязало правительство его принять.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Дополнительные выплаты для военных

"Авторы этого постановления — представители всех партий и групп парламента. Проголосована абсолютным большинством парламентом эта инициатива", — сказал Демченко, говоря о голосовании за постановление.

Он добавил, что нардепы не были против этой инициативы, которой фактически обязали правительство ее принять.

"Вопросов у паламентаров, действительно ли нужно это голосовать, уместно ли оно, есть ли какие-либо препятствия для реализации этого вопроса, ни у кого не возникло. В данном случае народные депутаты инициировали этот вопрос, приняли решение и обязали правительство выполнить его", — сказал Демченко.

Напомним, 11 апреля 321 народный избранник проголосовал "За" постановление о дополнительных выплатах военным на передовой.

На следующий день, 12 апреля, Кабинет Министров принял постановление Верховной Рады. Согласно ей, кроме заработной платы, которая составляет 20-25 тысяч гривен и боевых в 100 тысяч гривен, защитники будут получать дополнительные 70 тысяч.

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