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Для чого призначена імпортована електроенергія і чи можна перекрити нею дефіцит у Харкові

Для чого призначена імпортована електроенергія і чи можна перекрити нею дефіцит у Харкові

12 квітня 2024 р. 10:02

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10:02 Для чого призначена імпортована електроенергія і чи можна перекрити нею дефіцит у Харкові

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Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що ту електроенергію, яку Україна транспортує з Європи, неможливо передати у Харків. Вона, за його словами, використовується лише для стабілізації енергосистеми. 

Про це Корольчук сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Імпортована електроенергія в Україні

За словами Корольчука, імпорт призначений для регулювання частоти, напруги тощо, а не для забезпечення роботи побутових приладів.

"Тобто, якщо об'єкт знищений або він просто не може виробляти електроенергію через, наприклад, відсутність палива чи звичайну технічну поломку без ракетних ударів, то ця електроенергія просто не буде вироблятися і не передаватиметься далі до споживач", — сказав Корольчук. 

Він також додав, що додатковий дефіцит в Україні взимку становитиме щонайменше 2000 мегават.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом була і Київщина. Там РФ повністю знищила Трипільську ТЕС у місті Українка.

У зв'язку з цим ''Центренерго'' втратило 100% своєї генерації. Однак у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо й розповіли, що для цього потрібно. 

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