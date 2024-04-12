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Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

12 апреля 2024 г. 10:02

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10:02 Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

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18:18 Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot

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10:02 Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

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09:49 Эксперты рассказали, как в Украине защищают энергообъекты от российских ударов

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08:54 Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

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07:59 Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

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19:55 Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

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19:45 Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

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19:31 Кулеба рассердился из-за сокращения помощи от ЕС — Руслан Осипенко в эфире Новини.LIVE

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19:16 Зеленский сообщил, когда будет представлена карта окончания войны

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18:55 Последствия ночной атаки РФ и принятие закона о мобилизации — главные новости 11 апреля

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18:18 Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что электроэнергию, которую Украина транспортирует из Европы, невозможно передать в Харьков. Она, по его словам, используется только для стабилизации энергосистемы.

Об этом Корольчук сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Импортированная электроэнергия в Украине

По словам Корольчука, импорт предназначен для регулирования частоты, напряжения и т.п., а не для обеспечения работы бытовых приборов.

"То есть, если объект уничтожен или он просто не может производить электроэнергию из-за, например, отсутствия топлива или обычной технической поломки без ракетных ударов, то эта электроэнергия просто не будет производиться и не будет передаваться дальше потребителю", — сказал Корольчук.

Он также добавил, что дополнительный дефицит в Украине зимой будет составлять не менее 2000 мегаватт.

Напомним, 11 апреля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом находилась и Киевщина. Там РФ полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в городе Украинка.

В связи с этим " Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации. Однако в ведомстве заявили, что восстановить объект можно и рассказали, что для этого нужно.

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