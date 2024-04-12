Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что электроэнергию, которую Украина транспортирует из Европы, невозможно передать в Харьков. Она, по его словам, используется только для стабилизации энергосистемы.

Об этом Корольчук сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Импортированная электроэнергия в Украине

По словам Корольчука, импорт предназначен для регулирования частоты, напряжения и т.п., а не для обеспечения работы бытовых приборов.

"То есть, если объект уничтожен или он просто не может производить электроэнергию из-за, например, отсутствия топлива или обычной технической поломки без ракетных ударов, то эта электроэнергия просто не будет производиться и не будет передаваться дальше потребителю", — сказал Корольчук.

Он также добавил, что дополнительный дефицит в Украине зимой будет составлять не менее 2000 мегаватт.

Напомним, 11 апреля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом находилась и Киевщина. Там РФ полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в городе Украинка.

В связи с этим " Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации. Однако в ведомстве заявили, что восстановить объект можно и рассказали, что для этого нужно.