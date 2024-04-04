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Дикий розповів, на скільки росіяни переважають українців в особовому складі на фронті

Дикий розповів, на скільки росіяни переважають українців в особовому складі на фронті

04 квітня 2024 р. 14:59

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12:28 Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

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11:11 Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

Text

09:38 Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

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Text

07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

Text

06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

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06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

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Сили оборони щоденно стримують на фронті російських окупантів, які переважають наших військових у кільканадцять разів. Так, співвідношення українців до росіян на лінії зіткнення складає один до десяти.

Про це повідомив військовий аналітик Євген Дикий в ефірі Ранок.LIVE

Як росіяни переважають українців на фронті

Дикий розповів, що наразі співвідношення української армії до російської на фронті складає один до десяти. Але попри це наші захисники та захисниці мужньо стримують ворога та завдають йому колосальних втрат. 

"Кожен наш захисник чи захисниця зараз стримує десять окупантів. Так не може бути нескінченно. Ми знищуємо ворогів значно більше, ніж вони нас, але нас стає теж менше", — сказав аналітик.

Він також додав, що не зовсім погоджується зі словами Президента України Володимир Зеленського про те, що Україні не потрібно мобілізувати ще 500 тисяч людей в той час, як наш ворог планує нову хвилю мобілізації. 

"Нехай будь-хто з посадовців, які зараз озвучують, що нам не треба людей і мобілізації, а резерви потрібно шукати виключно в резервах ЗСУ, поїдуть на "на нуль" і скажуть це хлопцям в окопах", — наголосив Дикий. 

Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що Кремль хоче мобілізувати ще 300 тисяч росіян задля вивільнення сил для нових наступальних дій в Україні. 

Крім того, загарбники проводять мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат. 

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14:45 У російських НПЗ серйозні труднощі з ремонтом та обслуговуванням

14:45 Три роки в'язниці за ухилення від призову — в Одесі засудили чоловіка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:39 Манчестер Юнайтед може запросити українського гравця

14:25 Атака на рятувальників у Харкові — у МВС показали важке відео з сином одного із загиблих

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