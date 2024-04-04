Дикий розповів, на скільки росіяни переважають українців в особовому складі на фронті

Сили оборони щоденно стримують на фронті російських окупантів, які переважають наших військових у кільканадцять разів. Так, співвідношення українців до росіян на лінії зіткнення складає один до десяти.

Про це повідомив військовий аналітик Євген Дикий в ефірі Ранок.LIVE.

Як росіяни переважають українців на фронті

Дикий розповів, що наразі співвідношення української армії до російської на фронті складає один до десяти. Але попри це наші захисники та захисниці мужньо стримують ворога та завдають йому колосальних втрат.

"Кожен наш захисник чи захисниця зараз стримує десять окупантів. Так не може бути нескінченно. Ми знищуємо ворогів значно більше, ніж вони нас, але нас стає теж менше", — сказав аналітик.

Він також додав, що не зовсім погоджується зі словами Президента України Володимир Зеленського про те, що Україні не потрібно мобілізувати ще 500 тисяч людей в той час, як наш ворог планує нову хвилю мобілізації.

"Нехай будь-хто з посадовців, які зараз озвучують, що нам не треба людей і мобілізації, а резерви потрібно шукати виключно в резервах ЗСУ, поїдуть на "на нуль" і скажуть це хлопцям в окопах", — наголосив Дикий.

Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що Кремль хоче мобілізувати ще 300 тисяч росіян задля вивільнення сил для нових наступальних дій в Україні.

Крім того, загарбники проводять мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат.