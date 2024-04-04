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Дикий рассказал, на сколько россияне преобладают украинцев в личном составе на фронте

Дикий рассказал, на сколько россияне преобладают украинцев в личном составе на фронте

4 апреля 2024 г. 14:59

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14:59 Дикий рассказал, на сколько россияне преобладают украинцев в личном составе на фронте

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12:28 Разумков ответил, реально ли вернуть всех военнообязанных из-за границы

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09:38 Разумков раскритиковал правительство за выплаты 15 млн грн семьям погибших военных

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08:00 Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

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07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

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06:28 Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ могут изымать транспортные средства

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06:27 В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

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Силы обороны ежедневно сдерживают на фронте российских оккупантов, которые превосходят наших военных в количестве на несколько раз. Так, соотношение украинцев к россиянам на линии соприкосновения составляет один к десяти.

Об этом сообщил военный аналитик Евгений Дикий в эфире Ранок.LIVE.

Как россияне преобладают украинцев на фронте

Дикий рассказал, что соотношение украинской армии к российской на фронте составляет один к десяти. Но, несмотря на это, наши защитники и защитницы мужественно сдерживают врага и наносят ему колоссальные потери.

"Каждый наш защитник или защитница сейчас сдерживает десять оккупантов. Так не может быть бесконечно. Мы уничтожаем врагов гораздо больше, чем они нас, но нас становится тоже меньше", — сказал аналитик.

Он также добавил, что не совсем согласен со словами Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украине не нужно мобилизовать еще 500 тысяч человек в то время, как наш враг планирует новую волну мобилизации.

"Пусть кто-нибудь из чиновников, которые сейчас озвучивают, что нам не нужно людей и мобилизации, а резервы нужно искать исключительно в резервах ВСУ, поедут на "ноль" и скажут это ребятам в окопах", — подчеркнул Дикий.

Напомним, что недавно российские СМИ начали распространять информацию, что Кремль хочет мобилизовать еще 300 тысяч россиян для высвобождения сил для новых наступательных действий в Украине.

Кроме того, захватчики проводят мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Энергодаре открыли первый так называемый военкомат.

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15:24 У Кличко разворовали 32 млн гривен на зарплате несуществующим уборщикам кладбищ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:15 Два карабина за 17 тысяч — в Одессе разоблачили торговца оружием

15:15 Военный назвал специальность, которая больше всего нужна в армии

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