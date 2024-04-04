Дикий рассказал, на сколько россияне преобладают украинцев в личном составе на фронте

Силы обороны ежедневно сдерживают на фронте российских оккупантов, которые превосходят наших военных в количестве на несколько раз. Так, соотношение украинцев к россиянам на линии соприкосновения составляет один к десяти.

Об этом сообщил военный аналитик Евгений Дикий в эфире Ранок.LIVE.

Как россияне преобладают украинцев на фронте

Дикий рассказал, что соотношение украинской армии к российской на фронте составляет один к десяти. Но, несмотря на это, наши защитники и защитницы мужественно сдерживают врага и наносят ему колоссальные потери.

"Каждый наш защитник или защитница сейчас сдерживает десять оккупантов. Так не может быть бесконечно. Мы уничтожаем врагов гораздо больше, чем они нас, но нас становится тоже меньше", — сказал аналитик.

Он также добавил, что не совсем согласен со словами Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украине не нужно мобилизовать еще 500 тысяч человек в то время, как наш враг планирует новую волну мобилизации.

"Пусть кто-нибудь из чиновников, которые сейчас озвучивают, что нам не нужно людей и мобилизации, а резервы нужно искать исключительно в резервах ВСУ, поедут на "ноль" и скажут это ребятам в окопах", — подчеркнул Дикий.

Напомним, что недавно российские СМИ начали распространять информацию, что Кремль хочет мобилизовать еще 300 тысяч россиян для высвобождения сил для новых наступательных действий в Украине.

Кроме того, захватчики проводят мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Энергодаре открыли первый так называемый военкомат.