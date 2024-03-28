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Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

28 березня 2024 р. 09:28

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09:28 Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

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08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

Text

08:00 Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

27 березня 2024
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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

Text

19:53 Росіяни перетворили Крим у військову базу, місцеве населення переслідують, — Ташева

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18:16 Чи потрібен національний телемарафон — кияни висловили свою думку

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16:07 Нардеп прокоментував усунення пункту про обмежено придатних з закону про мобілізацію

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15:03 Повторна ВЛК для обмежено придатних — нардеп розкритикував правку до законопроєкту

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13:31 Обстріл Києва "Цирконами" — Гуменюк назвала мету атаки

Військовий аналітик Євген Дикий заявив, що російські окупанти намагають знищити Україну усіма способами, які лише можуть освоїти. Водночас, найбільш небезпечним озброєнням для житлових районів є авіабомби.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чим небезпечні авіабомби

За словами Дикого, авіабомби становлять особливу загрозу через те, що мають неточну систему управління вибухівки. Крім того, наголосив, що максимальна дальність боєприпасу — 90 кілометрів. Це дозволяє ворогу скидати бомби знаходячись на своїй території.

"І як тільки вони налагодили масове виробництво оцих причепів, які вони чіпляють до радянських бомб, вони відразу почали їх масово використовувати. Спершу — на фронті, тепер в них їх вистачає", — сказав Дикий. 

Нагадаємо, цієї ночі окупаційна армія завдала ракетного-авіаційного удару по Україні, а також випустили дрони типу Shahed. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 26 повітряних цілей.

Зокрема, російські загарбники уночі 28 березня атакували Київський район Харкова. Під ударом опинилися ресторан та житлові будинки.

Крім того, ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини отримали травми. 

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10:36 Шахтар може продати молоду зірку у відомий клуб

10:28 У Києві завершили перевірку усіх ВЛК — які головні проблеми виокремили

10:20 Ворог не припиняє терор — подробиці ранкової атаки на Одещину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:20 Зеленський зробив прогноз по народжуваності в Україні після завершення війни

10:18 Які причини повернення українських біженців з-за кордону — результати опитування

10:09 Зарізав ножем сусіда — у Києві поліція затримала підозрюваного у тяжкому злочині

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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

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19:53 Росіяни перетворили Крим у військову базу, місцеве населення переслідують, — Ташева

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18:16 Чи потрібен національний телемарафон — кияни висловили свою думку

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15:03 Повторна ВЛК для обмежено придатних — нардеп розкритикував правку до законопроєкту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:59 Підвищення тарифів на електроенергію — що кажуть у Раді

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