Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

Військовий аналітик Євген Дикий заявив, що російські окупанти намагають знищити Україну усіма способами, які лише можуть освоїти. Водночас, найбільш небезпечним озброєнням для житлових районів є авіабомби.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чим небезпечні авіабомби

За словами Дикого, авіабомби становлять особливу загрозу через те, що мають неточну систему управління вибухівки. Крім того, наголосив, що максимальна дальність боєприпасу — 90 кілометрів. Це дозволяє ворогу скидати бомби знаходячись на своїй території.

"І як тільки вони налагодили масове виробництво оцих причепів, які вони чіпляють до радянських бомб, вони відразу почали їх масово використовувати. Спершу — на фронті, тепер в них їх вистачає", — сказав Дикий.

Нагадаємо, цієї ночі окупаційна армія завдала ракетного-авіаційного удару по Україні, а також випустили дрони типу Shahed. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 26 повітряних цілей.

Зокрема, російські загарбники уночі 28 березня атакували Київський район Харкова. Під ударом опинилися ресторан та житлові будинки.

Крім того, ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини отримали травми.