Дикий назвал наиболее опасное вооружение для жилых районов, которое использует РФ

Военный аналитик Евгений Дикий заявил, что российские оккупанты пытаются уничтожить Украину всеми способами, которые только могут освоить. В то же время наиболее опасным вооружением для жилых районов являются авиабомбы.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Чем опасны авиабомбы

По словам Дикого, авиабомбы представляют особую угрозу из-за неточной системы управления взрывчаткой. Кроме того, отметил, что максимальная дальность боеприпаса составляет 90 километров. Это позволяет врагу сбрасывать бомбы находясь на своей территории.

"И как только они наладили массовое производство этих прицепов, которые они цепляют к советским бомбам, они сразу начали их массово использовать. Сначала — на фронте, теперь у них их хватает", — сказал Дикий.

Напомним, этой ночью оккупационная армия нанесла ракетно-авиационный удар по Украине , а также выпустили дроны типа Shahed. Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 26 воздушных целей.

В частности, российские захватчики в ночь на 28 марта атаковали Киевский район Харькова. Под ударом оказались ресторан и жилые дома.

Кроме того, враг атаковал Запорожье беспилотниками. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, также два человека получили травмы.