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Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

08 травня 2024 р. 11:55

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11:55 Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

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08:01 Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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На думку народного депутата Вадима Галайчука, плани Росії щодо вбивства військово-політичного керівництва України були відомі від початку відкритої агресії. Нардеп вважає, що це не є секретом для жодного громадянина нашої країни.

Про це Вадим Галайчук розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 8 травня.

Плани Кремля щодо вбивства керівництва України

"Варто відзначити зусилля Служби безпеки України та успішні операції зі знешкодження зрадників, які були службовцями тієї організації, яка мала забезпечувати безпеку вищим посадовим особам держави", — підкреслив він.

Галайчук додав, що через тривалий період впливу РФ на Україну країна накопичила велику кількість агентів, які виявилися зрадниками.

"Війна зараз така і це вкотре нагадує нам усім, що потрібно уважно ставитися до того, як ворог воює і як ми можемо йому протидіяти", - сказав він.

Нагадаємо, СБУ викрила мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Президента України Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва країни. 

США прокоментували плани Росії щодо вбивства Зеленського. Там наголосили, що такі спроби свідчать про аморальність російського режиму.

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11:30 В Одесі відремонтують зруйновані ракетами будинки — вже виділили понад 2 мільйона на документацію

11:20 У Харкові пролунав потужний вибух

11:07 Українські пенсіонери можуть не платити один із податків — пояснення ДПС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:03 Окупанти обстріляли Запоріжжя — у МВС розповіли про наслідки

10:55 Російська ДРГ намагалася проникнути до Харківської області, — Генштаб

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11:55 Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

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03:50 Всіх військовозобов'язаних поділять на дві чіткі категорії — пояснення Веніславського

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01:36 Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

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23:14 Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

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22:20 Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму

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