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Депутат рассказал о планах РФ по убийству военно-политического руководства Украины

Депутат рассказал о планах РФ по убийству военно-политического руководства Украины

8 мая 2024 г. 11:55

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11:55 Депутат рассказал о планах РФ по убийству военно-политического руководства Украины

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08:01 Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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03:50 Всех военнообязанных разделят на две четкие категории — объяснение Вениславского

Text

01:36 Кто на самом деле писал закон о мобилизации — Федор Вениславский ответил

7 мая 2024
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23:14 Онистрат объяснил, что нужно Украине для победы над Россией в войне

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22:20 Нардеп Безгин отреагировал на уголовное дело из-за его тети, которая поддерживает оккупантов в Крыму

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21:30 Экс-вицепремьер Розенко объяснил, почему задерживаются поставки F-16 в Украину

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По мнению народного депутата Вадима Галайчука, планы России по убийству военно-политического руководства Украины были известны с начала открытой агрессии. Нардеп считает, что это не секрет для ни одного гражданина нашей страны.

Об этом Вадим Галайчук рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 8 мая.

Планы Кремля по убийству руководства Украины

"Стоит отметить усилия Службы безопасности Украины и успешные операции по обезвреживанию предателей, которые были служащими той организации, которая должна была обеспечивать безопасность высшим должностным лицам государства", — подчеркнул он.

Галайчук добавил, что из-за длительного периода влияния РФ на Украину страна накопила большое количество агентов, которые оказались предателями.

"Война сейчас такая и это еще раз напоминает нам всем, что нужно внимательно относиться к тому, как враг воюет и как мы можем ему противодействовать", — сказал он.

Напомним, СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ России, готовивших убийство Президента Украины Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства страны.

США прокомментировали планы России по убийству Зеленского. Там подчеркнули, что такие попытки свидетельствуют об аморальности российского режима.

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12:29 ПриватБанк выиграл очередной суд — детали дела

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:55 Депутат рассказал о планах РФ по убийству военно-политического руководства Украины

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08:01 Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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03:50 Всех военнообязанных разделят на две четкие категории — объяснение Вениславского

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01:36 Кто на самом деле писал закон о мобилизации — Федор Вениславский ответил

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23:14 Онистрат объяснил, что нужно Украине для победы над Россией в войне

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22:20 Нардеп Безгин отреагировал на уголовное дело из-за его тети, которая поддерживает оккупантов в Крыму

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20:10 Нардеп Безгин прокомментировал возможность закрытия очередной станции киевского метро

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