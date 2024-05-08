Депутат рассказал о планах РФ по убийству военно-политического руководства Украины

По мнению народного депутата Вадима Галайчука, планы России по убийству военно-политического руководства Украины были известны с начала открытой агрессии. Нардеп считает, что это не секрет для ни одного гражданина нашей страны.

Об этом Вадим Галайчук рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 8 мая.

Планы Кремля по убийству руководства Украины

"Стоит отметить усилия Службы безопасности Украины и успешные операции по обезвреживанию предателей, которые были служащими той организации, которая должна была обеспечивать безопасность высшим должностным лицам государства", — подчеркнул он.

Галайчук добавил, что из-за длительного периода влияния РФ на Украину страна накопила большое количество агентов, которые оказались предателями.

"Война сейчас такая и это еще раз напоминает нам всем, что нужно внимательно относиться к тому, как враг воюет и как мы можем ему противодействовать", — сказал он.

Напомним, СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ России, готовивших убийство Президента Украины Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства страны.

США прокомментировали планы России по убийству Зеленского. Там подчеркнули, что такие попытки свидетельствуют об аморальности российского режима.