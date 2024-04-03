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Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

03 квітня 2024 р. 10:37

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10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

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10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

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09:08 Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

Text

08:00 Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

Text

03:47 Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

Text

01:39 Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

2 квітня 2024
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23:24 Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті

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22:19 Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

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21:35 Військовий пояснив, як просувається будівництво фортифікацій на фронті

Військовий оглядач Давид Шарп заявив, що недоцільно робити прогнози щодо перебігу війни в Україні, адже ситуація вкрай динамічна і може змінюватися в будь-який момент. Водночас, за його словами, наразі наша держава дуже залежить від військової допомоги США. 

Про це експерт сказав у інтерв'ю на Новини.LIVE.

Звільнення окупованих українських територій 

"Тут я вважаю неправильним говорити про перспективу декількох років, тому що багато речей змінюються, динамічні", — сказав Шарп, говорячи про ситуацію на фронті. 

Він додав, що наразі все впирається у результати майбутніх виборів у США та залежить від американської військової допомоги. 

"Якщо перемагає Байден і у нього благополучна ситуація у Конгресі, Сенаті — це одне. У випадку перемоги Трампа може бути інакше", — сказав Шарп. 

За словами експерта, якщо до виборів США передадуть Україні військову допомогу, то наша держава отримає так званий "запас міцності" на рік. Це дасть можливість ЗСУ, принаймні, оборонятися. 

Нагадаємо, за попередню добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакують наших військових на Донеччині.

Днями також стало відомо про те, що ЗСУ відбили масштабну атаку окупантів з десятками танків та БМП біля Авдіївки. 

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11:17 Збитки від шахрайства з платіжними картками різко зросли — дані Нацбанку

11:15 Світла в Одесі не буде до вечора — де саме

11:07 Зарплата Ляшка — скільки заробив міністр охорони здоров'я у 2023 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:51 Зеленський розповів, скільки повітряних цілей РФ випустила по Україні за березень

10:50 Шахтар — Чорноморець — анонс та ставки на матч Кубка України

10:45 Кораблі росіян не виходять у Чорне море — яка ситуація з ворожим флотом

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03:47 Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

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01:39 Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

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23:24 Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті

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22:19 Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

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