Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

Військовий оглядач Давид Шарп заявив, що недоцільно робити прогнози щодо перебігу війни в Україні, адже ситуація вкрай динамічна і може змінюватися в будь-який момент. Водночас, за його словами, наразі наша держава дуже залежить від військової допомоги США.

Про це експерт сказав у інтерв'ю на Новини.LIVE.

Звільнення окупованих українських територій

"Тут я вважаю неправильним говорити про перспективу декількох років, тому що багато речей змінюються, динамічні", — сказав Шарп, говорячи про ситуацію на фронті.

Він додав, що наразі все впирається у результати майбутніх виборів у США та залежить від американської військової допомоги.

"Якщо перемагає Байден і у нього благополучна ситуація у Конгресі, Сенаті — це одне. У випадку перемоги Трампа може бути інакше", — сказав Шарп.

За словами експерта, якщо до виборів США передадуть Україні військову допомогу, то наша держава отримає так званий "запас міцності" на рік. Це дасть можливість ЗСУ, принаймні, оборонятися.

Нагадаємо, за попередню добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакують наших військових на Донеччині.

Днями також стало відомо про те, що ЗСУ відбили масштабну атаку окупантів з десятками танків та БМП біля Авдіївки.