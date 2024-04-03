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Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

3 апреля 2024 г. 10:37

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10:37 Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

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10:37 Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

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09:08 Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт

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08:00 Важное сообщение от Зеленского — эфир Новини.LIVE

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03:47 Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине

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01:39 Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине

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Военный обозреватель Давид Шарп заявил, что нецелесообразно делать прогнозы о ходе войны в Украине, ведь ситуация крайне динамична и может меняться в любой момент. В то же время, по его словам, сейчас наше государство очень зависит от военной помощи США.

Об этом эксперт сказал в интервью на Новости.LIVE.

Освобождение оккупированных украинских территорий

"Здесь я считаю неправильным говорить о перспективе нескольких лет, потому что многие вещи меняются, динамичны", — сказал Шарп, говоря о ситуации на фронте.

Он добавил, что все упирается в результаты предстоящих выборов в США и зависит от американской военной помощи.

"Если побеждает Байден и у него благополучная ситуация в Конгрессе, Сенате — это одно. В случае победы Трампа может быть иначе", — сказал Шарп.

По словам эксперта, если до выборов США передадут Украине военную помощь, то наше государство получит так называемый "запас прочности" на год. Это позволит ВСУ, по крайней мере, обороняться.

Напомним, за предыдущие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений. Больше всего россияне атакуют наших военных на Донбассе.

На днях также стало известно о том, что ВСУ отразили масштабную атаку оккупантов с десятками танков и БМП возле Авдеевки.

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10:18 Жирона сравнила Довбика с Шевченко в необычном рисунке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:17 Украина в НАТО — Блинкен призывает создать дорожную карту для вступления

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01:39 Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:15 Комаровский рассказал, с какой проблемой сталкиваются дети с аутизмом в Украине

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23:24 Глава Совета резервистов Сухопутных войск спрогнозировал, каким будет лето на фронте

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