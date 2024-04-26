Демченко розповів, коли відновляться екскурсії у зону відчуження ЧАЕС

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що поки триває війна, буде складно відновити туризм в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Це зумовлено передусім близькістю до кордону з Білорусією, яка не припиняє підтримувати війну Росії проти України.

Таку думку Демченко виловив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 26 квітня.

Чи будуть екскурсії до зони відчуження

"Кордон з Білоруссю залишається загрозливим, оскільки Білорусь продовжує підтримувати РФ у цій війні, хоч і Росія на даний момент не має там достатніх сил для повторного вторгнення", — пояснив Демченко.

Він додав, що оборонна спроможність України має забезпечуватись і по території Чорнобильської зони.

Крім того, Демченко розповів, що прикордонники ще до повномасштабного вторгнення відповідали за тилову межу Чорнобильської зони, охороняючи кордон. Це завдання ДПСУ виконує і зараз.

Як відомо, 26 квітня Україна відзначає день пам’яті жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС. Чорнобиль тоді показав, які наслідки можуть бути для країни та світу, коли диктаторська влада не ставить життя кожної людини як головний пріоритет.



Нагадаємо, за два роки окупації Запорізької атомної електростанції росіяни перетворили її на військову базу. Армія РФ постійно залякує працівників, інсценує вибухи та порушує усі вимоги МАГАТЕ.