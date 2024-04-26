Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Демченко розповів, коли відновляться екскурсії у зону відчуження ЧАЕС arrow
Демченко розповів, коли відновляться екскурсії у зону відчуження ЧАЕС

Демченко розповів, коли відновляться екскурсії у зону відчуження ЧАЕС

26 квітня 2024 р. 14:30

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:30 Демченко розповів, коли відновляться екскурсії у зону відчуження ЧАЕС

Text

14:05 Як окупація РФ змінила думку світу про Чорнобильську зону — відповів Ємельяненко

Text

13:22 BBC випустила фільм про українських чоловіків, які намагаються нелегально виїхати з країни

Text

10:17 Спецдозвіл для перебування у прикордонні — Демченко розповів, хто і як може отримати документ

Text

08:57 Роковини аварії на ЧАЕС — ліквідатор розповів, як трагедія вплинула на здоров'я

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:11 Зеленський звернувся до народу — прямий ефір Ранок.LIVE

25 квітня 2024
Text

21:00 Військова допомога Україні, Саміт миру та нелегітимний Путін — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

Text

18:30Критичний стан енергетики та чи буде блекаут влітку — ефір Новини.LIVE

Text

15:49 Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

Text

14:30 Демченко розповів, коли відновляться екскурсії у зону відчуження ЧАЕС

Text

14:05 Як окупація РФ змінила думку світу про Чорнобильську зону — відповів Ємельяненко

Text

13:22 BBC випустила фільм про українських чоловіків, які намагаються нелегально виїхати з країни

Text

10:17 Спецдозвіл для перебування у прикордонні — Демченко розповів, хто і як може отримати документ

Text

08:57 Роковини аварії на ЧАЕС — ліквідатор розповів, як трагедія вплинула на здоров'я

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:11 Зеленський звернувся до народу — прямий ефір Ранок.LIVE

25 квітня 2024
Text

21:00 Військова допомога Україні, Саміт миру та нелегітимний Путін — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Критичний стан енергетики та чи буде блекаут влітку — ефір Новини.LIVE

Text

15:49 Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що поки триває війна, буде складно відновити туризм в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Це зумовлено передусім близькістю до кордону з Білорусією, яка не припиняє підтримувати війну Росії проти України.

Таку думку Демченко виловив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 26 квітня.

Чи будуть екскурсії до зони відчуження

"Кордон з Білоруссю залишається загрозливим, оскільки Білорусь продовжує підтримувати РФ у цій війні, хоч і Росія на даний момент не має там достатніх сил для повторного вторгнення", — пояснив Демченко.

Він додав, що оборонна спроможність України має забезпечуватись і по території Чорнобильської зони.

Крім того, Демченко розповів, що прикордонники ще до повномасштабного вторгнення відповідали за тилову межу Чорнобильської зони, охороняючи кордон. Це завдання ДПСУ виконує і зараз.

Як відомо, 26 квітня Україна відзначає день пам’яті жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС. Чорнобиль тоді показав, які наслідки можуть бути для країни та світу, коли диктаторська влада не ставить життя кожної людини як головний пріоритет. 

Нагадаємо, за два роки окупації Запорізької атомної електростанції росіяни перетворили її на військову базу. Армія РФ постійно залякує працівників, інсценує вибухи та порушує усі вимоги МАГАТЕ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:38 У ГУР підтвердили знищення гелікоптера Ка-32 у Москві

14:36 До Львова приїхав посол Німеччини Мартін Єґер — яка мета поїздки

14:33 Бійці ОШБр знищили російський командно-спостережний пункт

Text

14:30 Демченко розповів, коли відновляться екскурсії у зону відчуження ЧАЕС

14:25 Мудриком зацікавилися відомі клуби — Челсі може продати гравця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:22 Зарплати у 2024 році — українців чекає масштабне підвищення виплат

14:20 В Одесі вшанували пам'ять жертв трагедії на Чорнобильській АЕС

14:15 Наталка Діденко дала прогноз на ці вихідні — в яких регіонах очікувати теплу та сонячну погоду

Оновлено

14:10 Після звільнення з-під варти Сольський продовжує виконувати обов'язки міністра

14:07 Британська розвідка повідомляє про прискорене просування російських військ біля Авдіївки

14:38 У ГУР підтвердили знищення гелікоптера Ка-32 у Москві

14:36 До Львова приїхав посол Німеччини Мартін Єґер — яка мета поїздки

14:33 Бійці ОШБр знищили російський командно-спостережний пункт

14:25 Мудриком зацікавилися відомі клуби — Челсі може продати гравця

14:22 Зарплати у 2024 році — українців чекає масштабне підвищення виплат

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:20 В Одесі вшанували пам'ять жертв трагедії на Чорнобильській АЕС

14:15 Наталка Діденко дала прогноз на ці вихідні — в яких регіонах очікувати теплу та сонячну погоду

Оновлено

14:10 Після звільнення з-під варти Сольський продовжує виконувати обов'язки міністра

14:07 Британська розвідка повідомляє про прискорене просування російських військ біля Авдіївки

14:05 ГУР знищило гелікоптер РФ Ка-32 у Москві, — ЗМІ

Ексклюзив

07:53 Посилена мобілізація — одеський юрист розповів, хто в зоні ризику

Ексклюзив

06:33 ТОП-25 найбільших землевласників серед депутатів Верховної Ради — рейтинг

05:37 Відповідь російським КАБам — що за бомбу Paveway IV ЗСУ отримають від Британії

01:23 38 років потому — день пам’яті про Чорнобильську катастрофу

25 квітня 2024

05:57 Україна отримає ATACMS, але які — відомі характеристики ракет

Ексклюзив

05:41 Колишній піхотинець США, а нині доброволець у ЗСУ, приїхав до Вашингтона вимагати допомоги Україні

24 квітня 2024

18:06 Прокинулися від вибухів та майже залишилися без будинків — наслідки атаки на Одесу

06:40 Ціни на металобрухт наприкінці квітня — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:30 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник наприкінці квітня

05:57 Як новий пакет допомоги США вплине на війну в Україні

Text

14:30 Демченко розповів, коли відновляться екскурсії у зону відчуження ЧАЕС

Text

14:05 Як окупація РФ змінила думку світу про Чорнобильську зону — відповів Ємельяненко

Text

13:22 BBC випустила фільм про українських чоловіків, які намагаються нелегально виїхати з країни

Text

10:17 Спецдозвіл для перебування у прикордонні — Демченко розповів, хто і як може отримати документ

Text

08:57 Роковини аварії на ЧАЕС — ліквідатор розповів, як трагедія вплинула на здоров'я

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:11 Зеленський звернувся до народу — прямий ефір Ранок.LIVE

25 квітня 2024
Text

21:00 Військова допомога Україні, Саміт миру та нелегітимний Путін — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Критичний стан енергетики та чи буде блекаут влітку — ефір Новини.LIVE

Text

15:49 Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд