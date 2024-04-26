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Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

26 апреля 2024 г. 14:30

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14:30 Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

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14:05 Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

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13:22 BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

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10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

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08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

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Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что пока идет война, будет сложно восстановить туризм в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Это обусловлено, прежде всего, близостью к границе с Белоруссией, которая не перестает поддерживать войну России против Украины.

Такое мнение Демченко выловил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 26 апреля.

Будут ли экскурсии в зону отчуждения

"Граница с Беларусью остается угрожающей, поскольку Беларусь продолжает поддерживать РФ в этой войне, хотя и Россия на данный момент не имеет там достаточных сил для повторного вторжения", — пояснил Демченко.

Он добавил, что оборонная способность Украины должна обеспечиваться и по территории Чернобыльской зоны.

Кроме того, Демченко рассказал, что пограничники еще до полномасштабного вторжения отвечали за тыловый предел Чернобыльской зоны, охраняя границу. Эту задачу ГПСУ выполняет и сейчас.

Как известно, 26 апреля Украина отмечает день памяти жертв крушения на Чернобыльской АЭС. Чернобыль тогда показал, какие последствия могут быть для страны и мира, когда диктаторские власти не ставят жизнь каждого человека как главный приоритет.

Напомним, за два года оккупации Запорожской атомной электростанции россияне превратили ее в военную базу. Армия РФ постоянно запугивает работников, инсценирует взрывы и нарушает все требования МАГАТЭ.

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14:50 Защита Черного моря усиливается — Украине передали еще два патрульных катера

14:38 В ГУР подтвердили уничтожение вертолета Ка-32 в Москве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:36 Во Львов приехал посол Германии Мартин Егер — какая цель поездки

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14:05 Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

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13:22 BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

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10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

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08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:11 Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

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