Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что пока идет война, будет сложно восстановить туризм в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Это обусловлено, прежде всего, близостью к границе с Белоруссией, которая не перестает поддерживать войну России против Украины.

Такое мнение Демченко выловил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 26 апреля.

Будут ли экскурсии в зону отчуждения

"Граница с Беларусью остается угрожающей, поскольку Беларусь продолжает поддерживать РФ в этой войне, хотя и Россия на данный момент не имеет там достаточных сил для повторного вторжения", — пояснил Демченко.

Он добавил, что оборонная способность Украины должна обеспечиваться и по территории Чернобыльской зоны.

Кроме того, Демченко рассказал, что пограничники еще до полномасштабного вторжения отвечали за тыловый предел Чернобыльской зоны, охраняя границу. Эту задачу ГПСУ выполняет и сейчас.

Как известно, 26 апреля Украина отмечает день памяти жертв крушения на Чернобыльской АЭС. Чернобыль тогда показал, какие последствия могут быть для страны и мира, когда диктаторские власти не ставят жизнь каждого человека как главный приоритет.



Напомним, за два года оккупации Запорожской атомной электростанции россияне превратили ее в военную базу. Армия РФ постоянно запугивает работников, инсценирует взрывы и нарушает все требования МАГАТЭ.