Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю — чи існує небезпека

Наразі на білорусько-українському кордоні прикордонники не фіксують підрозділів Росії. Проте цей напрямок залишається загрозливим, адже Білорусь продовжує підтримувати країну-агресора.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів у ефірі Ранок. LIVE у середу, 22 травня.

Кордон із Білоруссю залишається загрозливим

"Кордон із Білоруссю для нас лишається загрозливим так само як і кордон із Росією. Наразі ми не фіксуємо, що РФ перекинула якісь сили на білорусько-український кордон, але Білорусь продовжує підтримувати ворога у війні проти України", — зазначив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що минулого року Росія поступово вивела свої підрозділи, які знаходились на території Білорусі. І у рамках ротації нових не завела, але навіть попри те, що цей напрямок зараз більш спокійний, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких подій.

"У цьому напрямку також активно працюють підрозділи розвідки всіх складових сил оборони нашої держави. Для того, щоб розуміти наскільки ситуація може змінюватися, і ми могли адекватно реагувати і посилювати напрямок у разі зміни обстановки", — зауважив Демченко.

Російські війська продовжують наступальні дії на східному фронті України, зосередивши зусилля на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Однак їм не вдалося досягти суттєвих проривів та змінити хід бойових дій.

Ми писали про те, що в ніч проти 22 травня росіяни також завдали авіаційного удару по містах Шостка й Конотоп Сумської області. Під ворожим обстрілом опинилися енергетичні об'єкти.