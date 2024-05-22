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Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю — чи існує небезпека

Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю — чи існує небезпека

22 травня 2024 р. 10:54

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08:00 Мобілізація засуджених та чому Захід не збиватиме ракети РФ — ефір Новини.LIVE

21 травня 2024
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22:05 Захід розглядає можливість виробництва зброї в Україні, — нардепка

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21:37 Нардеп розповів, в якому випадку всі військовозобов'язані добровільно прийдуть в ТЦК

Text

21:28 Коли компанії почнуть видавати своїх працівників ТЦК, і що буде зі світлом в Україні — Просто новини

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17:50 Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

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14:20 Прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Наразі на білорусько-українському кордоні прикордонники не фіксують підрозділів Росії. Проте цей напрямок залишається загрозливим, адже Білорусь продовжує підтримувати країну-агресора.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів у ефірі Ранок. LIVE у середу, 22 травня.

Кордон із Білоруссю залишається загрозливим

"Кордон із Білоруссю для нас лишається загрозливим так само як і кордон із Росією. Наразі ми не фіксуємо, що РФ перекинула якісь сили на білорусько-український кордон, але Білорусь продовжує підтримувати ворога у війні проти України", — зазначив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що минулого року Росія поступово вивела свої підрозділи, які знаходились на території Білорусі. І у рамках ротації нових не завела, але навіть попри те, що цей напрямок зараз більш спокійний, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких подій.

"У цьому напрямку також активно працюють підрозділи розвідки всіх складових сил оборони нашої держави. Для того, щоб розуміти наскільки ситуація може змінюватися, і ми могли адекватно реагувати і посилювати напрямок у разі зміни обстановки", — зауважив Демченко.

Російські війська продовжують наступальні дії на східному фронті України, зосередивши зусилля на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Однак їм не вдалося досягти суттєвих проривів та змінити хід бойових дій.

Ми писали про те, що в ніч проти 22 травня росіяни також завдали авіаційного удару по містах Шостка й Конотоп Сумської області. Під ворожим обстрілом опинилися енергетичні об'єкти.

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11:29 Ізраїль відкликав послів у двох країнах через визнання незалежності Палестини

11:25 Майже 40 мільйонів — Одеса виділила допомогу для оборони Харківщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:25 Три країни Європи офіційно визнали Палестину незалежною державою

11:13 Дружинам мобілізованих нададуть нові пільги — деталі

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