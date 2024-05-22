Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

В настоящее время на белорусско-украинской границе пограничники не фиксируют подразделения России. Однако это направление остается опасным, ведь Беларусь продолжает поддерживать страну-агрессора.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал в эфире Ранок. LIVE в среду, 22 мая.

Граница с Беларусью остается угрожающей

"Граница с Беларусью несет угрозу для нас так же, как и граница с Россией. Пока мы не фиксируем, что РФ перебросила какие-то силы на белорусско-украинскую границу, но Беларусь продолжает поддерживать врага в войне против Украины", — отметил Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что в прошлом году Россия постепенно вывела свои подразделения, которые находились на территории Беларуси. И в рамках ротации новых не завела, но даже несмотря на то, что это направление сейчас более спокойное, мы должны быть готовы к развитию любых событий.

"В этом направлении также активно работают подразделения разведки всех составляющих сил обороны нашего государства. Для того, чтобы понимать, насколько ситуация может меняться, и мы могли адекватно реагировать и усиливать направление в случае изменения обстановки", — отметил Демченко.

Российские войска продолжают наступательные действия на восточном фронте Украины, сосредоточив усилия на линии Купянск – Сватово – Кременная. Однако им не удалось добиться существенных прорывов и изменить ход боевых действий.

Мы писали о том, что в ночь на 22 мая россияне также нанесли авиационный удар по городам Шостка и Конотоп Сумской области. Под вражеским обстрелом оказались энергетические объекты.