Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность arrow
Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

22 мая 2024 г. 10:54

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:54 Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

Text

10:08 Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

Text

09:51 Пересечение границы с приложением Резерв+ — Демченко ответил, возможно ли это

Text

08:00 Мобилизация осужденных и почему Запад не будет сбивать ракеты РФ — эфир Новини.LIVE

21 мая 2024
Text

22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

Text

21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

Text

21:28 Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

Text

17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

Text

14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

Text

10:54 Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

Text

10:08 Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

Text

09:51 Пересечение границы с приложением Резерв+ — Демченко ответил, возможно ли это

Text

08:00 Мобилизация осужденных и почему Запад не будет сбивать ракеты РФ — эфир Новини.LIVE

21 мая 2024
Text

22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

Text

21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

Text

21:28 Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

Text

17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

Text

14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

В настоящее время на белорусско-украинской границе пограничники не фиксируют подразделения России. Однако это направление остается опасным, ведь Беларусь продолжает поддерживать страну-агрессора.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал в эфире Ранок. LIVE в среду, 22 мая.

Граница с Беларусью остается угрожающей

"Граница с Беларусью несет угрозу для нас так же, как и граница с Россией. Пока мы не фиксируем, что РФ перебросила какие-то силы на белорусско-украинскую границу, но Беларусь продолжает поддерживать врага в войне против Украины", — отметил Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что в прошлом году Россия постепенно вывела свои подразделения, которые находились на территории Беларуси. И в рамках ротации новых не завела, но даже несмотря на то, что это направление сейчас более спокойное, мы должны быть готовы к развитию любых событий.

"В этом направлении также активно работают подразделения разведки всех составляющих сил обороны нашего государства. Для того, чтобы понимать, насколько ситуация может меняться, и мы могли адекватно реагировать и усиливать направление в случае изменения обстановки", — отметил Демченко.

Российские войска продолжают наступательные действия на восточном фронте Украины, сосредоточив усилия на линии Купянск – Сватово – Кременная. Однако им не удалось добиться существенных прорывов и изменить ход боевых действий.

Мы писали о том, что в ночь на 22 мая россияне также нанесли авиационный удар по городам Шостка и Конотоп Сумской области. Под вражеским обстрелом оказались энергетические объекты.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

10:57 Взрывы в Харьковской области — оккупанты обстреляли Чугуев и ранили семь человек

Text

10:54 Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

10:50 Некоторые одесситы сегодня остались без воды до вечера — адреса отключений

10:37 Инвестиции во время войны — куда украинцы вкладывают деньги

10:36 Максимальная пенсия в Украине — кто получает такие выплаты в 2024 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:35 Зеленский подозревает генералов ВСУ в предоставлении ложных данных о фронте — The Economist

10:32 В Киеве мужчина поджег машину учителя своего сына — детали от полиции

10:20 Покупала товары по фейковым квитанциям — полиция задержала предприимчивую одесситку

10:16 ССО уничтожили полдивизиона российских ЗРК "Бук" за три недели — видео

Text

10:08 Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

10:57 Взрывы в Харьковской области — оккупанты обстреляли Чугуев и ранили семь человек

10:50 Некоторые одесситы сегодня остались без воды до вечера — адреса отключений

10:37 Инвестиции во время войны — куда украинцы вкладывают деньги

10:36 Максимальная пенсия в Украине — кто получает такие выплаты в 2024 году

10:35 Зеленский подозревает генералов ВСУ в предоставлении ложных данных о фронте — The Economist

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:32 В Киеве мужчина поджег машину учителя своего сына — детали от полиции

10:20 Покупала товары по фейковым квитанциям — полиция задержала предприимчивую одесситку

10:16 ССО уничтожили полдивизиона российских ЗРК "Бук" за три недели — видео

09:55 Сырский показал эмоциональное видео боевой работы ВСУ

09:50 Одесситы остались без света почти на целый день — график плановых и аварийных отключений

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько вы заработаете за 1 кг цветных металлов в конце мая

05:56 YPR-765 — нидерландские бронемашины, спасающие жизнь украинским военным

21 мая 2024
Эксклюзив

19:02 Что будет со светом в ближайшее время, – интервью с депутаткой ВР

16:30 Обновление документов призывника — как одесситам стать на учет в ЦПАУ

15:09 Украинцев предупредили об ухудшении качества мобильной связи и интернета — что говорят операторы

11:39 Microsoft представила новый компьютер с искусственным интеллектом — сколько он стоит

06:40 Цены на алюминий в конце мая — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:36 Почему без освобождения Крыма Украина не выстоит — большое интервью Рефата Чубарова

05:56 "Ковровец" — что за корабль Черноморского флота уничтожила Украина

20 мая 2024

23:48 Отдых во время войны — стало известно, где проведут свои отпуска 2024 года одесситы

Text

10:54 Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

Text

10:08 Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

Text

09:51 Пересечение границы с приложением Резерв+ — Демченко ответил, возможно ли это

Text

08:00 Мобилизация осужденных и почему Запад не будет сбивать ракеты РФ — эфир Новини.LIVE

21 мая 2024
Text

22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

Text

21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

Text

21:28 Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

Text

17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

Text

14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге