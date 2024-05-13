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Чубенко розповів, як проходить евакуація на Харківщині

Чубенко розповів, як проходить евакуація на Харківщині

13 травня 2024 р. 15:08

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15:08 Чубенко розповів, як проходить евакуація на Харківщині

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14:26 Тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня — деталі від Попенка

Text

12:52 Наступ окупантів на Харківщині — Гавриш назвав мету РФ

Text

12:16 У Вовчанську окупанти навмисне відстрелили палець цивільному — у прокуратурі назвали причину

Text

08:00 Російський наступ на Харківщину та мобілізація увʼязнених — ефір Ранок.LIVE

12 травня 2024
Text

23:52 Бої за Харківщину — українські захисники проінформували про перебіг подій у Вовчанську

Text

18:51 Новий наступ росіян — Новини.LIVE розпитали харків'ян, як вони оцінюють загрозу

Text

17:20 У Львові відбувся марафон на підтримку українських військових — участь взяли й ветерани

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Речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що росіяни активізували наступальні дії на Вовчанськ та Липці. Відомо, що вже більше шести тисяч людей було евакуйовано волонтерами.

Про це він повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Евакуація на Харківщині

"Через те, що наразі мінімальна кількість людей перебуває в районах бойових дій, кількість травмованих невелика. Сьогодні постраждала одна людина. Вчора була одна загибла та до десяти поранених", — підкреслив Чубенко.

Він також повідомив, що сьогодні російські війська знову неодноразово атакували Харківську область, використовуючи артилерію, керовані авіабомби, дрони та інше озброєння. В результаті атак було зруйновано та пошкоджено десятки будівель.

Нагадаємо, 10 травня Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. 

Раніше ми писали, що у місті Вовчанськ та прилеглих населених пунктах Харківщини через масовані російські обстріли відбувається евакуація населення.

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15:38 Найближчим часом Зеленський підпише безпекову угоду з ще однією країною, — El Pais

15:24 Послуги Нової пошти доступні ще в одній країні — де з'явились відділення

15:22 Неочікуване похолодання та зливи — народний синоптик Діденко здивувала погодою на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:15 Літак НАТО виконує місію поблизу кордонів Одещини — деталі американської розвідки

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