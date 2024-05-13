Чубенко розповів, як проходить евакуація на Харківщині

Речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що росіяни активізували наступальні дії на Вовчанськ та Липці. Відомо, що вже більше шести тисяч людей було евакуйовано волонтерами.

Про це він повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Евакуація на Харківщині

"Через те, що наразі мінімальна кількість людей перебуває в районах бойових дій, кількість травмованих невелика. Сьогодні постраждала одна людина. Вчора була одна загибла та до десяти поранених", — підкреслив Чубенко.

Він також повідомив, що сьогодні російські війська знову неодноразово атакували Харківську область, використовуючи артилерію, керовані авіабомби, дрони та інше озброєння. В результаті атак було зруйновано та пошкоджено десятки будівель.

Нагадаємо, 10 травня Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині.

Раніше ми писали, що у місті Вовчанськ та прилеглих населених пунктах Харківщини через масовані російські обстріли відбувається евакуація населення.