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Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

13 мая 2024 г. 15:08

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16:23 Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

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15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

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14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

Text

12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

Text

12:16 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 мая 2024
Text

23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

Text

18:51 Новое наступление россиян — Новини.LIVE расспросили харьковчан, как они оценивают угрозу

Text

17:20 Во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных — приняли участие и ветераны

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16:47 Участники акции FreeAzov снова собрались в центре Киева для поддержки военнопленных

Спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что россияне активизировали наступательные действия на Волчанск и Липцы. Известно, что уже более шести тысяч человек были эвакуированы волонтерами.

Об этом он сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Эвакуация в Харьковской области

"Из-за того, что минимальное количество людей находится в районах боевых действий, количество травмированных невелико. Сегодня пострадал один человек. Вчера был один погибший и до десяти раненых", — подчеркнул Чубенко.

Он также сообщил, что сегодня российские войска снова неоднократно атаковали Харьковскую область, используя артиллерию, управляемые авиабомбы, дроны и другое вооружение. В результате атак были разрушены и повреждены десятки зданий.

Напомним, 10 мая Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине.

Ранее мы писали, что в городе Волчанск и близлежащих населенных пунктах Харьковщины из-за массированных российских обстрелов происходит эвакуация населения.

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16:07 Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине

16:00 В Крыму атаковали российскую базу ПВО — ликвидирован командир воинской части

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:00 Готовы ли одесситы защищать свой город — опрос

15:55 Чего ждать Украине от нового российского министра обороны

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15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

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14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

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12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

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12:16 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 мая 2024
Text

23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

Text

18:51 Новое наступление россиян — Новини.LIVE расспросили харьковчан, как они оценивают угрозу

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17:20 Во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных — приняли участие и ветераны

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16:47 Участники акции FreeAzov снова собрались в центре Киева для поддержки военнопленных