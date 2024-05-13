Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

Спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что россияне активизировали наступательные действия на Волчанск и Липцы. Известно, что уже более шести тысяч человек были эвакуированы волонтерами.

Об этом он сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Эвакуация в Харьковской области

"Из-за того, что минимальное количество людей находится в районах боевых действий, количество травмированных невелико. Сегодня пострадал один человек. Вчера был один погибший и до десяти раненых", — подчеркнул Чубенко.

Он также сообщил, что сегодня российские войска снова неоднократно атаковали Харьковскую область, используя артиллерию, управляемые авиабомбы, дроны и другое вооружение. В результате атак были разрушены и повреждены десятки зданий.

Напомним, 10 мая Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине.

Ранее мы писали, что в городе Волчанск и близлежащих населенных пунктах Харьковщины из-за массированных российских обстрелов происходит эвакуация населения.