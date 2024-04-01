Чим відрізняються російські атаки по Україні від торішніх — відповідь експерта

Генерал-майор СБУ та експерт з питань держбезпеки Василь Вовк пояснив, чим відрізняються російські атаки по Україні від торішніх ударів. Цьогоріч інтервали ворожих дій зросли. На його думку, інтенсивність атак є відповіддю Кремля на події у Росії.

Про це він заявив в ранковому ефірі Новини.LIVE.

В чому відмінність інтенсивності російських ударів

Експерт зауважив, що росіяни таким чином "мстять" Україні за події в Бєлгороді, удари по НПЗ та за теракт у ККЗ Crocus City Hall, до Україна не має жодного відношення.

"Їхні удари будуть залежати від ефективності наших атак. Але тут виникає дилема в плані того, що важливіше: або удари по їхніх нафтопереробних заводах та газових сховищах, або ж їхні удари у відповідь на нашу критичну інфраструктуру", — сказав Вовк.

Ексофіцер СБУ зауважив, що торік така зовнішня військова активність не фіксувалася, а також додав, що удари продовжуватимуться, адже українська армія після кожного російського удару буде бити у відповідь.

Нагадаємо, раніше армія Росії атакувала критичну інфраструктуру в Чернівецькій області. Під удар також потрапила й Івано-Франквіщина.

Пошкоджень також зазнала й наземна частина підземного газового сховища "Нафтогазу" у Львівській області. Як заявили у компанії, інцидент не зашкодить газопостачанню до українських споживачів.