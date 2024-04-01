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Чем отличаются российские атаки по Украине от прошлогодних — ответ эксперта

Чем отличаются российские атаки по Украине от прошлогодних — ответ эксперта

1 апреля 2024 г. 19:18

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19:18 Чем отличаются российские атаки по Украине от прошлогодних — ответ эксперта

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19:18 Чем отличаются российские атаки по Украине от прошлогодних — ответ эксперта

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18:55 Новый пакет помощи США и что получит Украина — эфир Новини.LIVE

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18:11 Эксперт рассказал, кого из силовиков ожидает отсрочка от мобилизации

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16:09 Демченко ответил, какие пункты пропуска блокируют польские фермеры

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14:50 Большая часть флота России находится в Новороссийске — причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:03 На каком этапе рассмотрение законопроекта о мобилизации – ответ нардепа

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Эксклюзив

13:32 В оборонном комитете ВР рассказали, какими суммами хотят мотивировать военных

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11:02 Спикер Воздушных сил ответил, как ВСУ могут сбивать российские КАБы

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10:34 Евлаш рассказал о новой российской стратегии применения ракетных ударов

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10:11 В Воздушных силах объяснили, почему в Украине объявляют тревогу из-за угрозы баллистики

Генерал-майор СБУ и эксперт по госбезопасности Василий Вовк объяснил, чем отличаются российские атаки по Украине от прошлогодних ударов. В этом году интервалы вражеских действий выросли. По его мнению, интенсивность атак является ответом Кремля на события в России.

Об этом он заявил в утреннем эфире Новини.LIVE.

В чем отличие интенсивности русских ударов

Эксперт отметил, что россияне таким образом "мстят" Украине за происходящее в Белгороде, удары по НПЗ и за теракт в ККЗ Crocus City Hall, к Украине не имеет никакого отношения.

"Их удары будут зависеть от эффективности наших атак. Но здесь возникает дилемма в плане того, что важнее: либо удары по их нефтеперерабатывающим заводам и газовым хранилищам, либо их удары в ответ на нашу критическую инфраструктуру", — сказал Вовк.

Экс-офицер СБУ отметил, что в прошлом году такая внешняя военная активность не фиксировалась, а также добавил, что удары будут продолжаться, ведь украинская армия после каждого российского удара будет наносить ответный удар.

Напомним, ранее армия России атаковала критическую инфраструктуру в Черновицкой области. Под удар также попала и Ивано-Франковская область.

Повреждения также получила и наземная часть подземного газового хранилища "Нафтогаза" во Львовской области. Как заявили в компании, инцидент не повлияет на снабжение украинских потребителей газом.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:11 Эксперт рассказал, кого из силовиков ожидает отсрочка от мобилизации

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:03 На каком этапе рассмотрение законопроекта о мобилизации – ответ нардепа

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13:32 В оборонном комитете ВР рассказали, какими суммами хотят мотивировать военных

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11:02 Спикер Воздушных сил ответил, как ВСУ могут сбивать российские КАБы

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10:34 Евлаш рассказал о новой российской стратегии применения ракетных ударов

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