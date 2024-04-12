Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Матяш став гостем студії Вечір.LIVE. Він висловить свою думку, чи поверне Україна кордони 1991 року.

Подивитися ефір з можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 18:00.

Прямий ефір Новини.LIVE

Олександр Матяш разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про мобілізацію жінок та чоловіків, ситуацію на передовій, ресурс ворога та багато іншого.

Нагадаємо, українські морпіхи продовжують показувати свою ефективність у боротьбі проти окупантів. На відео вони показали успішне знищення техніки та складів ворожих сил.

Також українські військові активно використовують безпілотники на фронті замість боєприпасів. Однак навіть ефективне використання БпЛА на полі бою не може повністю компенсувати дефіцит критично важливих боєприпасів.