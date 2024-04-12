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Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

12 квітня 2024 р. 18:00

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18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

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18:05 Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

Text

18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

Text

13:33 Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

Text

12:12 Нардеп пояснив, чи змінить новий законопроєкт становище з мобілізацією в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:53 Депутат розповів, як проходило голосування у ВР щодо законопроєкту про мобілізацію

Text

10:52 Підняття тарифів таки буде — експерт пояснив, чи допоможе це відновити енергосистему

Text

10:27 Політолог прокоментував мирний план Ердогана та пояснив справжні наміри Росії

Text

10:02 Для чого призначена імпортована електроенергія і чи можна перекрити нею дефіцит у Харкові

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09:49 Експерти розповіли, як в Україні захищають енергооб'єкти від російських ударів

Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Матяш став гостем студії Вечір.LIVE. Він висловить свою думку, чи поверне Україна кордони 1991 року.

Подивитися ефір з можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 18:00.

Прямий ефір Новини.LIVE

Олександр Матяш разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про мобілізацію жінок та чоловіків, ситуацію на передовій, ресурс ворога та багато іншого.

Нагадаємо, українські морпіхи продовжують показувати свою ефективність у боротьбі проти окупантів. На відео вони показали успішне знищення техніки та складів ворожих сил.

Також українські військові активно використовують безпілотники на фронті замість боєприпасів. Однак навіть ефективне використання БпЛА на полі бою не може повністю компенсувати дефіцит критично важливих боєприпасів.

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18:33 Закликав молитися за Росію — СБУ оголосила підозру одному з очільників УПЦ МП

18:30 Одещина в трійці лідерів за корупцією — дані дослідження

18:29 Українські артилеристи ювелірно відпрацювали по російському складу з боєкомплектом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:26 В Києві судили зловмисників, які спалили людину у закинутій будівлі

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18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

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13:33 Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

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12:12 Нардеп пояснив, чи змінить новий законопроєкт становище з мобілізацією в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:53 Депутат розповів, як проходило голосування у ВР щодо законопроєкту про мобілізацію

Text

10:52 Підняття тарифів таки буде — експерт пояснив, чи допоможе це відновити енергосистему

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10:02 Для чого призначена імпортована електроенергія і чи можна перекрити нею дефіцит у Харкові

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09:49 Експерти розповіли, як в Україні захищають енергооб'єкти від російських ударів