Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Матяш стал гостем студии Вечір.LIVE. Он выскажет свое мнение, вернет ли Украина границы 1991 года.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 18:00.

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Александр Матяш вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о мобилизации женщин и мужчин, ситуации на передовой, ресурсе врага и многом другом.

Напомним, украинские морпехи продолжают показывать свою эффективность в борьбе против оккупантов. На видео они показали успешное уничтожение техники и складов вражеских сил.

Также украинские военные активно используют беспилотники на фронте вместо боеприпасов. Однако даже эффективное использование БпЛА в поле боя не может полностью компенсировать дефицит критически важных боеприпасов.