Чи отримає допомогу Україна від США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

Черговий гість студії Вечір.LIVE — Тарас Загородній, відомий політтехнолог. Тема ефіру — допомога Україні від США та на які результати очікувати.

Переглянути ефір можна о 21:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Тарасом Загороднім

Разом з ведучою каналу, Діною Бернацькою, Тарас Загородній говорив про:

допомогу Україні,

заяву Олафа Шольца,

захист західних областей польською системою Patriot,

ротації в МЗС,

наміри української влади протидіяти асиміляції українців за кордоном.

Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня. Він вірить, що документ схвалять переважною більшістю голосів.

Додамо, що Палата представників США має намір терміново розглянути законопроєкт про допомогу Ізраїлю на тлі нападу Ірану. Як повідомляють ЗМІ, можливо, йдеться про той самий документ, який передбачає й надання військової допомоги Україні.