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Чи отримає допомогу Україна від США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

Чи отримає допомогу Україна від США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

15 квітня 2024 р. 21:00

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21:30 Як працює тіньовий ринок онлайн-таксі в Україні — розслідування "Наша Справа"

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21:00 Чи отримає допомогу Україна від США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

Text

18:00 Як Росія маніпулює історією для підкріплення своєї влади — Грицак в ефірі Новини.LIVE

Text

16:06 Додаткові виплати військовим — нардеп розповів, чи дійсно у Раді були проти ініціативи

Text

14:32 Знищення Кримського мосту — як це може вплинути на ситуацію на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:25 В Азові прокоментували відсутність демобілізації в новому законопроєкту

Text

12:08 Україна може лишитися без фінансування США у цьому році, — нардеп

Text

10:36 Політолог прокоментував ймовірність відповіді Ізраїлю для Ірану за масовані обстріли

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10:13 Експерт пояснив, чому Захід не захищає Україну як Ізраїль

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Черговий гість студії Вечір.LIVE — Тарас Загородній, відомий політтехнолог. Тема ефіру — допомога Україні від США та на які результати очікувати.

Переглянути ефір можна о 21:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Тарасом Загороднім

Разом з ведучою каналу, Діною Бернацькою, Тарас Загородній говорив про:

  • допомогу Україні,
  • заяву Олафа Шольца,
  • захист західних областей польською системою Patriot,
  • ротації в МЗС,
  • наміри української влади протидіяти асиміляції українців за кордоном.

Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня. Він вірить, що документ схвалять переважною більшістю голосів. 

Додамо, що Палата представників США має намір терміново розглянути законопроєкт про допомогу Ізраїлю на тлі нападу Ірану. Як повідомляють ЗМІ, можливо, йдеться про той самий документ, який передбачає й надання військової допомоги Україні.

 

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21:20 Зеленський закликав союзників захистити Україну так само, як Ізраїль

21:05 В мережі виник скандал через активістів, які перефарбували стелу на в'їзд у Донецьку область

20:35 На українців чекає нове покарання за відмову проходити ВЛК — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:34 Атака Ірану на Ізраїль — які плюси і мінуси є для України

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21:00 Чи отримає допомогу Україна від США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

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18:00 Як Росія маніпулює історією для підкріплення своєї влади — Грицак в ефірі Новини.LIVE

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16:06 Додаткові виплати військовим — нардеп розповів, чи дійсно у Раді були проти ініціативи

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14:32 Знищення Кримського мосту — як це може вплинути на ситуацію на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:25 В Азові прокоментували відсутність демобілізації в новому законопроєкту

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12:08 Україна може лишитися без фінансування США у цьому році, — нардеп

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