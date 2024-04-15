Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Очередной гость студии Вечір.LIVE — Тарас Загородний, известный политтехнолог. Тема эфира — помощь Украине от США и каких результатов ждать.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Тарасом Загородним

Вместе с ведущей канала, Диной Бернацкой, Тарас Загородний говорил о:

помощи Украине,

заявлении Олафа Шольца,

защите западных областей польской системой Patriot,

ротации в МИД,

намерении украинской власти противодействовать ассимиляции украинцев за границей.

Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Тернер анонсировал рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе. Он верит, что документ будет одобрен подавляющим большинством голосов.

Напомним, что Палата представителей США намерена срочно рассмотреть законопроект о помощи Израилю на фоне нападения Ирана. Как сообщают СМИ, возможно, речь идет о том же документе, который предусматривает и оказание военной помощи Украине.