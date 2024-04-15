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Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

15 апреля 2024 г. 21:00

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12:08 Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

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10:13 Эксперт объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль

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21:45 Эксперт объяснил, какие ошибки допустил Генштаб насчет демобилизации военных

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21:30 Как работает теневой рынок онлайн-такси в Украине — расследование "Наша Справа"

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21:00 Получит ли помощь Украина от США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

18:00 Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

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16:06 Дополнительные выплаты военным — нардеп рассказал, действительно ли в Раде были против инициативы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:32 Уничтожение Крымского моста — как это может повлиять на ситуацию на фронте

Text

13:25 В Азове прокомментировали отсутствие демобилизации в новом законопроекте

Text

12:08 Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

Text

10:36 Политолог прокомментировал возможность ответа Израиля для Ирана за массированные обстрелы

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10:13 Эксперт объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль

Очередной гость студии Вечір.LIVE — Тарас Загородний, известный политтехнолог. Тема эфира — помощь Украине от США и каких результатов ждать.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Тарасом Загородним

Вместе с ведущей канала, Диной Бернацкой, Тарас Загородний говорил о:

  • помощи Украине,
  • заявлении Олафа Шольца,
  • защите западных областей польской системой Patriot,
  • ротации в МИД,
  • намерении украинской власти противодействовать ассимиляции украинцев за границей.

Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Тернер анонсировал рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе. Он верит, что документ будет одобрен подавляющим большинством голосов.

Напомним, что Палата представителей США намерена срочно рассмотреть законопроект о помощи Израилю на фоне нападения Ирана. Как сообщают СМИ, возможно, речь идет о том же документе, который предусматривает и оказание военной помощи Украине.

 

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