Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

В Росії в ніч на 18 вересня на арсеналі у місті Торопець стались потужні вибухи та сильна пожежа внаслідок влучання українського дрону. Авіаексперт розповів, чи міг це бути новітній дрон-ракета "Паляниця", про який Президент України Володимир Зеленський вперше публічно заявив на День Незалежності України 24 серпня 2024 року

Про це висловився авіаексперт Богдан Долінце в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 19 вересня.

Чи могли атакувати по арсеналу в Торопці "Паляницею"

Богдан Долінце зауважив, що супутникові фото з арсеналу у місті Торопець Тверської області свідчать, що вибухи та пожежі сталися у новозбудованій зоні, які призвели до потужних детонацій. На його думку, це свідчить про незахищеність об'єкта від атак.

"Супутники на знімках не тільки зобразили так звані теплові карти, які безпосередньо відображають точки горіння, на них фактично показують, що пожежі відбуваються майже на всій території військової бази. Тобто не лише в частині, де є нові склади, а й по решті території. Це горіння призвело до повторної детонації на інших складах — настільки воно там було незахищене від такого", — сказав Долінце.

Водночас авіаексперт відповів чи міг у арсенал влучити новітньою ракетою-дроном української розробки "Паляниця".

"Було задіяно щонайменше три різні служби у виконанні даної операції. Швидше за все кожна зі служб використала власні безпілотники, які стоять на озброєнні. Тобто там могли бути різні засоби ураження. Якщо говорити про дрон "Паляниця", то принаймні станом коли була анонсовано про наявність такого безпілотника, мова йшла про те, що тоді він був застосований в тестовому режимі, тобто пройшов випробування. Чи конкретно використали цей дрон, чи інший з реактивним двигуном поки що це невідомо. В Україні є ціла низка виробників, які розробляють БпЛА, в тому числі з реактивною тягою", — сказав експерт.