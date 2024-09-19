Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці arrow
Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

19 вересня 2024 р. 10:38

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:38Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

В Росії в ніч на 18 вересня на арсеналі у місті Торопець стались потужні вибухи та сильна пожежа внаслідок влучання українського дрону. Авіаексперт розповів, чи міг це бути новітній дрон-ракета "Паляниця", про який Президент України Володимир Зеленський вперше публічно заявив на День Незалежності України 24 серпня 2024 року

Про це висловився авіаексперт Богдан Долінце в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 19 вересня.

Чи могли атакувати по арсеналу в Торопці "Паляницею"

Богдан Долінце зауважив, що супутникові фото з арсеналу у місті Торопець Тверської області свідчать, що вибухи та пожежі сталися у новозбудованій зоні, які призвели до потужних детонацій. На його думку, це свідчить про незахищеність об'єкта від атак. 

"Супутники на знімках не тільки зобразили так звані теплові карти, які безпосередньо відображають точки горіння, на них фактично показують, що пожежі відбуваються майже на всій території військової бази. Тобто не лише в частині, де є нові склади, а й по решті території. Це горіння призвело до повторної детонації на інших складах — настільки воно там було незахищене від такого", — сказав Долінце.

Водночас авіаексперт відповів чи міг у арсенал влучити новітньою ракетою-дроном української розробки "Паляниця".

"Було задіяно щонайменше три різні служби у виконанні даної операції. Швидше за все кожна зі служб використала власні безпілотники, які стоять на озброєнні. Тобто там могли бути різні засоби ураження. Якщо говорити про дрон "Паляниця", то принаймні станом коли була анонсовано про наявність такого безпілотника, мова йшла про те, що тоді він був застосований в тестовому режимі, тобто пройшов випробування. Чи конкретно використали цей дрон, чи інший з реактивним двигуном поки що це невідомо. В Україні є ціла низка виробників, які розробляють БпЛА, в тому числі з реактивною тягою", — сказав експерт.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

10:49 Кількість порушень з боку ТЦК в Одеській області є критичною, — депутат

10:47 У Херсоні пролунали вибухи

10:43 Смертельна ДТП на Львівській залізниці — під потяг потрапила жінка

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:37 У мережі з'явилися наслідки смертоносної повені у Польщі

10:30 Ціни на базовий овоч різко злетять через дефіцит — що подорожчає восени

10:21 На Харківщині бійці єгерської бригади відбили штурм окупантів — пекельні кадри

10:18 Вірогідність обстрілу Одещини висока — росіяни вивели ракетоносій у Чорне море

10:10 Україні рік таємно постачали боєприпаси з Індії попри погрози Кремля, — Reuters

10:49 Кількість порушень з боку ТЦК в Одеській області є критичною, — депутат

10:47 У Херсоні пролунали вибухи

10:43 Смертельна ДТП на Львівській залізниці — під потяг потрапила жінка

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

10:37 У мережі з'явилися наслідки смертоносної повені у Польщі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:30 Ціни на базовий овоч різко злетять через дефіцит — що подорожчає восени

10:21 На Харківщині бійці єгерської бригади відбили штурм окупантів — пекельні кадри

10:18 Вірогідність обстрілу Одещини висока — росіяни вивели ракетоносій у Чорне море

10:10 Україні рік таємно постачали боєприпаси з Індії попри погрози Кремля, — Reuters

10:04 У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої