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Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

19 сентября 2024 г. 10:38

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22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

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21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

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21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

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19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

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В России в ночь на 18 сентября на арсенале в городе Торопец произошли мощные взрывы и сильный пожар в результате попадания украинского дрона. Авиаэксперт рассказал, мог ли это быть новейший дрон-ракета "Паляница", о котором Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично заявил в День Независимости Украины 24 августа 2024 года.

Об этом высказался авиаэксперт Богдан Долинце в эфире Ранок.LIVE в четверг, 19 сентября.

Могли ли атаковать по арсеналу в Торопце "Паляницей"

Богдан Долинце отметил, что спутниковые фото из арсенала в городе Торопец Тверской области свидетельствуют, что взрывы и пожары произошли в новой зоне, которые привели к мощным детонациям. По его мнению, это свидетельствует о незащищенности объекта от атак.

"Спутники на снимках не только изобразили так называемые тепловые карты, непосредственно отражающие точки горения, на них фактически показывают, что пожары происходят почти на всей территории военной базы. То есть не только в части, где есть новые склады, но и по остальной территории. Это горение привело к повторной детонации на других складах — настолько оно там было незащищено от такого", — сказал Долинце.

В то же время авиаэксперт ответил, могли ли в арсенал попасть новейшей ракетой-дроном украинской разработки "Паляница".

"Было задействовано по меньшей мере три различные службы в выполнении данной операции. Скорее всего каждая из служб использовала собственные беспилотники, которые стоят на вооружении. То есть там могли быть разные средства поражения. Если говорить о дроне "Паляница", то по крайней мере по состоянию когда было анонсировано о наличии такого беспилотника, речь шла, что тогда он был применен в тестовом режиме, то есть прошел испытания. Конкретно использовали ли этот дрон, или другой с реактивным двигателем пока это неизвестно. В Украине есть целый ряд производителей, которые разрабатывают БпЛА, в том числе с реактивной тягой", — сказал эксперт.

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11:41 Украинцев могут лишить льгот на коммуналку — кого именно и почему

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:35 На Солнце наблюдали активность — прогноз магнитных бурь сегодня

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