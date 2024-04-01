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Чи дійсно Україна воюватиме з Росією ще 10 років — пояснення експерта

Чи дійсно Україна воюватиме з Росією ще 10 років — пояснення експерта

01 квітня 2024 р. 23:44

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Україна може воювати з Росією ще щонайменше 10 років. При цьому, інтенсивність бойових дій на лінії фронту можуть бути значно слабшими, ніж в останні місяці запеклих боїв.

Про це розповів військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі Новини.LIVE.

Скільки ще триватиме війна

На думку експерта, війна триватиме ще щонайменше 10 років, а гаряча фаза боїв на лінії фронту може поступово зменшуватись.

"Якщо в цьому році прибудуть F-16, ми можемо підготувати маршовий наступ на Крим, чим можемо скористатися в цьому році. А наступного року і далі можемо спробувати вести контрудари на Донбасі", — сказав він.

Водночас Світан зауважив, що Кремль точно знає про наміри українського командування відрізати півострів від прямого сполучення з Росією.

"Побоювання щодо Керченського мосту цілком реальні, адже військова логістика також ним проходить, бо це єдина суходільна  артерія та коридор для сполучення з Росією. Тому російська армія зараз буде використовувати це на максимум, аби перевести якнайбільше техніки та особового складу на півострів — через страх про його знищення в будь-який момент", — додав експерт.

Нагадаємо, раніше російський партизанський рух "АТЕШ" виявив позиції російських систем ППО "Оса" та "Панцир" на військовому аеродромі в окупованому Джанкої.

Водночас Південну бухту у Севастополі покинув останній російський ракетоносій: малий ракетний катер "Циклон" покинув кримську акваторію, і наразі місце базування корабля невідоме. 

 

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