Действительно ли Украина будет воевать с Россией еще 10 лет — объяснение эксперта

Украина может воевать с Россией еще не менее 10 лет. При этом интенсивность боевых действий на линии фронта может быть значительно слабее, чем в последние месяцы ожесточенных боев.

Об этом рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Новини.LIVE.

Сколько еще будет продолжаться война

По мнению эксперта, война будет длиться не менее 10 лет, а горячая фаза боев на линии фронта может постепенно уменьшаться.

"Если в этом году прибудут F-16, мы можем подготовить маршевое наступление на Крым, чем можем воспользоваться в этом году. А в следующем году и дальше можем попытаться вести контрудары на Донбассе", — сказал он.

В то же время Свитан отметил, что Кремль точно знает о намерениях украинского командования отрезать полуостров от прямого сообщения с Россией.

"Опасения относительно Керченского моста вполне реальны, ведь военная логистика также им проходит, потому что это единственная сухопутная артерия и коридор для сообщения с Россией. Поэтому российская армия сейчас будет использовать это на максимум, чтобы перевести как можно больше техники и личного состава на полуостров — из-за страха его уничтожения в любой момент", — добавил эксперт.

Напомним, ранее российское партизанское движение "АТЕШ" обнаружило позиции российских систем ПВО "Оса" и "Панцирь" на военном аэродроме в оккупированном Джанкое.

В то же время, Южную бухту в Севастополе покинул последний российский ракетоноситель: малый ракетный катер "Циклон" покинул крымскую акваторию, и в данный момент место базирования корабля неизвестно.