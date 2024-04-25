Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що у районі Очеретино на Донеччині тривають бойові дії. Однак, станом на сьогодні населений пункт повністю під контролем Збройних сил України.

Про це військовий сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація в Очеретиному

"В районі Очеретиного тривають бо. Ситуація під контролем підрозділів Збройних сил України", — сказав Волошин, коментуючи ситуацію в Очеретиному.

Він додав, що армія РФ робить усе можливе, щоб прорвати українську оборону. Для цього, зокрема, ворог вводить додаткові резерви у вигляді 55-ої окремої мотострілецької бригади.

Але, за словами військового, українським військовим наразі вдається стримувати противника.

Нагадаємо, у цьому ж ефірі Волошин заявив, що армія РФ використовує у війні проти України снаряди з Китаю та КНДР. Це озброєння щонайменше калібру 120 мм.

Також військовий розповів про ситуацію довкола міста Часів Яр.