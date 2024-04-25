Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина arrow
Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина

Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина

25 квітня 2024 р. 14:36

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:56 Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

Text

14:36 Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина

Text

14:08 Ситуація у Часовому Яру — речник ОСУВ Хортиця Волошин відповів, чи є там армія РФ

Text

12:42 Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

Text

12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:42 Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

Text

10:57РФ використовує снаряди з Китаю та КНДР, — речник ОСУВ Хортиця Волошин

Text

10:45 У Раді відповіли, чи дійсно чоловікам за кордоном припинили видачу паспортів

Text

10:04 Черги до ТЦК у Києві — військовий Тимочко прокоментував ситуацію

Text

07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

Text

14:56 Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

Text

14:36 Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина

Text

14:08 Ситуація у Часовому Яру — речник ОСУВ Хортиця Волошин відповів, чи є там армія РФ

Text

12:42 Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

Text

12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:42 Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

Text

10:57 РФ використовує снаряди з Китаю та КНДР, — речник ОСУВ Хортиця Волошин

Text

10:45 У Раді відповіли, чи дійсно чоловікам за кордоном припинили видачу паспортів

Text

10:04 Черги до ТЦК у Києві — військовий Тимочко прокоментував ситуацію

Text

07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що у районі Очеретино на Донеччині тривають бойові дії. Однак, станом на сьогодні населений пункт повністю під контролем Збройних сил України. 

Про це військовий сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація в Очеретиному

"В районі Очеретиного тривають бо. Ситуація під контролем підрозділів Збройних сил України", — сказав Волошин, коментуючи ситуацію в Очеретиному. 

Він додав, що армія РФ робить усе можливе, щоб прорвати українську оборону. Для цього, зокрема, ворог  вводить додаткові резерви у вигляді 55-ої окремої мотострілецької бригади. 

Але, за словами військового, українським військовим наразі вдається стримувати противника. 

Нагадаємо, у цьому ж ефірі Волошин заявив, що армія РФ використовує у війні проти України снаряди з Китаю та КНДР. Це озброєння щонайменше калібру 120 мм.

Також військовий розповів про ситуацію довкола міста Часів Яр. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:36 Прем’єр і міністерка оборони Чехії одягли худі на підтримку України — фото

15:27 Нацбанк вдруге поспіль знизив облікову ставку — що відомо

15:27 Вибухи в Сумах — окупанти скинули КАБ на інфраструктуру міста

15:24 Україну накриють дощі, грози і туман — в Укргідрометцентрі розповіли, які області під загрозою

15:15 В Одесі пролунали вибухи — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:09 США обвинувачують Росію у створенні супутника, що несе ядерну зброю, — Reuters

14:59 Приголомшлива цифра — стало відомо, скільки коштує форма бійця "Азова"

14:57 Довбик отримав "допінг" з України перед важливими матчами

Text

14:56 Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

14:52 У Львівській області двоє осіб стали жертвами вибуху у пункті прийому металобрухту

15:36 Прем’єр і міністерка оборони Чехії одягли худі на підтримку України — фото

15:27 Нацбанк вдруге поспіль знизив облікову ставку — що відомо

15:27 Вибухи в Сумах — окупанти скинули КАБ на інфраструктуру міста

15:24 Україну накриють дощі, грози і туман — в Укргідрометцентрі розповіли, які області під загрозою

15:15 В Одесі пролунали вибухи — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:09 США обвинувачують Росію у створенні супутника, що несе ядерну зброю, — Reuters

14:59 Приголомшлива цифра — стало відомо, скільки коштує форма бійця "Азова"

14:57 Довбик отримав "допінг" з України перед важливими матчами

14:52 У Львівській області двоє осіб стали жертвами вибуху у пункті прийому металобрухту

14:52 Киян попередили про небезпечну погоду — що прогнозують синоптики

05:57 Україна отримає ATACMS, але які — відомі характеристики ракет

Ексклюзив

05:41 Колишній піхотинець США, а нині доброволець у ЗСУ, приїхав до Вашингтона вимагати допомоги Україні

24 квітня 2024

18:06 Прокинулися від вибухів та майже залишилися без будинків — наслідки атаки на Одесу

06:40 Ціни на металобрухт наприкінці квітня — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:30 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник наприкінці квітня

05:57 Як новий пакет допомоги США вплине на війну в Україні

23 квітня 2024

16:45 Знищені квартири та долі — як одесити пережили нічну атаку на місто

10:50 Одеса пам'ятатиме — два роки зі дня трагедії в ЖК "Тірас"

Ексклюзив

06:52 Продажів мало, а кількість "недобудов" зростає — що буде з цінами на житло в Україні

05:57 Катамаран "Комуна" — що за унікальний корабель уразили ВМС України в Севастополі

Text

14:56 Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

Text

14:36 Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина

Text

14:08 Ситуація у Часовому Яру — речник ОСУВ Хортиця Волошин відповів, чи є там армія РФ

Text

12:42 Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

Text

12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:42 Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

Text

10:57 РФ використовує снаряди з Китаю та КНДР, — речник ОСУВ Хортиця Волошин

Text

10:45 У Раді відповіли, чи дійсно чоловікам за кордоном припинили видачу паспортів

Text

10:04 Черги до ТЦК у Києві — військовий Тимочко прокоментував ситуацію

Text

07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE