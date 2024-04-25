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Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

25 апреля 2024 г. 14:36

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14:36 Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

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14:08 Ситуация в Часовом Яру — спикер ОСУВ Хортица Волошин ответил, есть ли там армия РФ

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12:42 Вероятность высокая — нардеп рассказал, когда в Украине могут повысить тарифы на электричество

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11:42 Судьба TikTok и Telegram — нардеп рассказала, будут ли блокировать соцсети в Украине

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10:57 РФ использует снаряды из Китая и КНДР, — спикер ОСУВ Хортица Волошин

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10:45 В Раде ответили, действительно ли мужчинам за границей прекратили выдачу паспортов

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Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что в районе Очеретино Донецкой области продолжаются боевые действия. Однако, на сегодня населенный пункт полностью под контролем Вооруженных Сил Украины.

Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Ситуация в Очеретино

"В районе Очеретино продолжаются. Ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины", — сказал Волошин, комментируя ситуацию в Очеретино.

Он добавил, что армия РФ делает все возможное, чтобы прорвать оборону Украины. Для этого, в частности, враг вводит дополнительные резервы в виде 55-й отдельной мотострелковой бригады.

Но, по словам военного, украинским военным пока удается сдерживать противника.

Напомним, в этом же эфире Волошин заявил, что армия РФ использует в войне против Украины снаряды из Китая и КНДР. Это вооружение не менее калибра 120 мм.

Также военный рассказал о ситуации вокруг города Часов Яр.

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