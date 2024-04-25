Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что в районе Очеретино Донецкой области продолжаются боевые действия. Однако, на сегодня населенный пункт полностью под контролем Вооруженных Сил Украины.
Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.
Ситуация в Очеретино
"В районе Очеретино продолжаются. Ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины", — сказал Волошин, комментируя ситуацию в Очеретино.
Он добавил, что армия РФ делает все возможное, чтобы прорвать оборону Украины. Для этого, в частности, враг вводит дополнительные резервы в виде 55-й отдельной мотострелковой бригады.
Но, по словам военного, украинским военным пока удается сдерживать противника.
Напомним, в этом же эфире Волошин заявил, что армия РФ использует в войне против Украины снаряды из Китая и КНДР. Это вооружение не менее калибра 120 мм.
Также военный рассказал о ситуации вокруг города Часов Яр.