Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что в районе Очеретино Донецкой области продолжаются боевые действия. Однако, на сегодня населенный пункт полностью под контролем Вооруженных Сил Украины.

Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Ситуация в Очеретино

"В районе Очеретино продолжаются. Ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины", — сказал Волошин, комментируя ситуацию в Очеретино.

Он добавил, что армия РФ делает все возможное, чтобы прорвать оборону Украины. Для этого, в частности, враг вводит дополнительные резервы в виде 55-й отдельной мотострелковой бригады.

Но, по словам военного, украинским военным пока удается сдерживать противника.

Напомним, в этом же эфире Волошин заявил, что армия РФ использует в войне против Украины снаряды из Китая и КНДР. Это вооружение не менее калибра 120 мм.

Также военный рассказал о ситуации вокруг города Часов Яр.