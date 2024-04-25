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Черги до ТЦК у Києві — військовий Тимочко прокоментував ситуацію

Черги до ТЦК у Києві — військовий Тимочко прокоментував ситуацію

25 квітня 2024 р. 10:04

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Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, коментуючи великі черги до ТЦК та СП у Києві заявив, що військкомати згодом можуть створити електронні черги для стабілізації роботи. Він також наголосив, що військовозобов'язані повинні були оновити свої дані ще раніше, а не тільки після ухвалення закону.

Про це військовий сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Оновлення даних у ТЦК

"Я думаю, що ТЦК зараз зроблять електронні черги для того, щоб люди могли приходити і більш стабільно працювати. Я не розумію для чого звинувачувати когось на третьому році особистої бездіяльності, особистого намагання приховати себе чи просто ігнорування законних вимог", — сказав Тимочко, коментуючи черги до столичного ТЦК та повільну роботу військкоматів. 

Він додав, що у новому законі про мобілізацію практично нічого не змінилося, а свої облікові дані військовозобов'язані повинні були оновлювати постійно. 

"Те, що це зараз буде тягнути штраф, адміністративну чи кримінальну відповідальність, це вже інше питання. Це викликало переляк, коли стало питання особистого комфорту", — сказав Тимочко. 

Варто нагадати, що напередодні 24 квітня одна з користувачок опублікувала фото нібито черг до столичних ТЦК. За її словами, за день туди можуть потрапити не більше 10-20 людей. Дехто навіть займає чергу з 6 ранку.

https://t.me/novynylive/102640

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Внаслідок цього у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ", вимагаючи видати їм паспорти.

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10:41 В ISW виявили застосування ЗСУ ракет ATACMS проти російської ППО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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