Очереди в ТЦК в Киеве — военный Тимочко прокомментировал ситуацию

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, комментируя большие очереди в ТЦК и СП в Киеве, заявил, что военкоматы впоследствии могут создать электронные очереди для стабилизации работы. Он также подчеркнул, что военнообязанные должны были обновить свои данные еще раньше, а не только после принятия закона.

Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Обновление данных в ТЦК

"Я думаю, что ТЦК сейчас сделают электронные очереди для того, чтобы люди могли приходить и более стабильно работать. Я не понимаю для чего винить кого-то на третьем году личного бездействия, личной попытки скрыть себя или просто игнорирование законных требований", — сказал Тимочко, комментируя очереди в столичный ТЦК и медленную работу военкоматов.

Он добавил, что в новом законе о мобилизации практически ничего не изменилось, а свои учетные данные военнообязанные должны обновлять постоянно.

"То, что это сейчас будет тянуть штраф, административную или уголовную ответственность, это уже другой вопрос. Это вызвало испуг, когда стал вопрос личного комфорта", — сказал Тимочко.

Стоит напомнить, что накануне 24 апреля одна из пользователей опубликовала фото якобы очередей в столичные ТЦК. По ее словам, за день туда могут попасть не больше 10-20 человек. Некоторые даже занимают очередь с 6 утра.

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

В результате в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ", требуя выдать им паспорта.