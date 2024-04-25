Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Очереди в ТЦК в Киеве — военный Тимочко прокомментировал ситуацию arrow
Очереди в ТЦК в Киеве — военный Тимочко прокомментировал ситуацию

Очереди в ТЦК в Киеве — военный Тимочко прокомментировал ситуацию

25 апреля 2024 г. 10:04

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:04 Очереди в ТЦК в Киеве — военный Тимочко прокомментировал ситуацию

Text

07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

24 апреля 2024
Text

22:31 Экс-офицер СБУ Ягун заявил, что уехавших из страны украинцев нужно лишить гражданства

Text

21:00Создает ли военная помощь из Великобритании опасность для Крымского моста — эфир Новини.LIVE

Text

20:33 В полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США

Text

19:01 Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

Text

18:34Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Text

12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Text

11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Text

10:04 Очереди в ТЦК в Киеве — военный Тимочко прокомментировал ситуацию

Text

07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

24 апреля 2024
Text

22:31 Экс-офицер СБУ Ягун заявил, что уехавших из страны украинцев нужно лишить гражданства

Text

21:00 Создает ли военная помощь из Великобритании опасность для Крымского моста — эфир Новини.LIVE

Text

20:33 В полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США

Text

19:01 Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

Text

18:34 Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Text

12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Text

11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, комментируя большие очереди в ТЦК и СП в Киеве, заявил, что военкоматы впоследствии могут создать электронные очереди для стабилизации работы. Он также подчеркнул, что военнообязанные должны были обновить свои данные еще раньше, а не только после принятия закона.

Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Обновление данных в ТЦК

"Я думаю, что ТЦК сейчас сделают электронные очереди для того, чтобы люди могли приходить и более стабильно работать. Я не понимаю для чего винить кого-то на третьем году личного бездействия, личной попытки скрыть себя или просто игнорирование законных требований", — сказал Тимочко, комментируя очереди в столичный ТЦК и медленную работу военкоматов.

Он добавил, что в новом законе о мобилизации практически ничего не изменилось, а свои учетные данные военнообязанные должны обновлять постоянно.

"То, что это сейчас будет тянуть штраф, административную или уголовную ответственность, это уже другой вопрос. Это вызвало испуг, когда стал вопрос личного комфорта", — сказал Тимочко.

Стоит напомнить, что накануне 24 апреля одна из пользователей опубликовала фото якобы очередей в столичные ТЦК. По ее словам, за день туда могут попасть не больше 10-20 человек. Некоторые даже занимают очередь с 6 утра.

https://t.me/novynylive/102640

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

В результате в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ", требуя выдать им паспорта.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

10:04 Очереди в ТЦК в Киеве — военный Тимочко прокомментировал ситуацию

09:55 Повышение соцвыплат в Украине — кто получит 7,8 тыс. грн в мае

09:50 Одесситы остались без света до вечера — кому стоит зарядить телефоны

09:47 В Германии разоблачили Россию на производстве большего количества оружия, чем нужно для войны

09:46 Какое вооружение нужно Украине для защиты населения и победы — в ОБСЕ озвучили список

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:45 Миколенко получил тяжелую травму — сколько матчей пропустит украинец

09:39 В Херсонской области раздавались взрывы — повреждены частные автомобили и газопровод

09:33 Работали под видом массажных салонов — в Киеве разоблачили деятельность развратных центров

09:21 В Германии ответили, будут ли лишать украинских мужчин статуса беженцев

09:21 Украинские пилоты готовятся к полетам на F-16 во Франции

09:55 Повышение соцвыплат в Украине — кто получит 7,8 тыс. грн в мае

09:50 Одесситы остались без света до вечера — кому стоит зарядить телефоны

09:47 В Германии разоблачили Россию на производстве большего количества оружия, чем нужно для войны

09:46 Какое вооружение нужно Украине для защиты населения и победы — в ОБСЕ озвучили список

09:45 Миколенко получил тяжелую травму — сколько матчей пропустит украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:39 В Херсонской области раздавались взрывы — повреждены частные автомобили и газопровод

09:33 Работали под видом массажных салонов — в Киеве разоблачили деятельность развратных центров

09:21 В Германии ответили, будут ли лишать украинских мужчин статуса беженцев

09:21 Украинские пилоты готовятся к полетам на F-16 во Франции

09:20 Ракетоносители России дежурят в акватории морей — какая угроза для Одессы

05:57 Украина получит ATACMS, но какие — известны характеристики ракет

Эксклюзив

05:41 Бывший пехотинец США, а ныне доброволец в ВСУ, приехал в Вашингтон требовать помощи Украине

24 апреля 2024

18:06 Проснулись от взрывов и почти остались без домов — последствия атаки на Одессу

06:40 Цены на металлолом в конце апреля — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

06:30 Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в конце апреля

05:57 Как новый пакет помощи США повлияет на войну в Украине

23 апреля 2024

16:45 Уничтоженные квартиры и судьбы — как одесситы пережили ночную атаку на город

10:50 Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас"

Эксклюзив

06:52 Продаж мало, а количество "недостроев" растет — что будет с ценами на жилье в Украине

05:57 Катамаран "Коммуна" — что за уникальный корабль поразили ВМС Украины в Севастополе

Text

10:04 Очереди в ТЦК в Киеве — военный Тимочко прокомментировал ситуацию

Text

07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

24 апреля 2024
Text

22:31 Экс-офицер СБУ Ягун заявил, что уехавших из страны украинцев нужно лишить гражданства

Text

21:00 Создает ли военная помощь из Великобритании опасность для Крымского моста — эфир Новини.LIVE

Text

20:33 В полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США

Text

19:01 Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

Text

18:34 Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Text

12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Text

11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля